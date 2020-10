Maribel Verdú cumple 50 espléndidos años. Recordamos los mejores looks de la actriz

29/09/2018 Maribel Verdú cumple 50 años convertida en una de las intérpretes más reconocidas del panorama cinematográfico en la actualidad EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Maribel Verdú celebra hoy medio siglo de vida, que se dice pronto. Y es que, más espectacular que nunca cuando cumple 50 años, parece que haya hecho un pacto con el diablo no sólo para no envejecer, sino para estar mejor a medida que pasa el tiempo. Convertida en icono de una generación y en una de las actrices más prolíficas y premiadas de la historia de nuestro cine, se encuentra inmersa en el rodaje de su nueva película "Ana tramel, el juego", de la directora Gracia Querejeta, de quien se ha convertido en su musa. Y no nos extraña, porque a su talento inconmesurable se une un magnetismo difícil de explicar.



La actriz, casada con Pedro Larrañaga desde hace dos décadas, es, además de la actriz más nominada a los Premios Goya - ha optado al galardón más importante del cine español en 11 ocasiones, de las cuales ha ganado 2 - una de nuestras intérpretes más elegantes. Poco dada a asistir a estrenos y galas de premios, su sola presencia es garantía de estilo y clase. Y hoy, con motivo de su 50 cumpleaños, recordamos los 10 mejores looks de Maribel Verdú en los últimos 10 años, en los que la alicantina ha hecho suyo el dicho de "los 40 son los nuevos 30". No esperamos menos de la nueva década que hoy empieza con una celebración en la intimidad. ¡Muchas felicidades Maribel!