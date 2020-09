Repunte de peso chileno se estanca por inquietud ante referéndum

(Bloomberg) -- El repunte del peso chileno se ha estancado en el tercer trimestre debido a las tensiones en torno al referéndum del próximo mes sobre una nueva Constitución que recuerda los disturbios sociales que agobiaron al país el año pasado.

La moneda, la de mejor desempeño en los mercados emergentes este trimestre después del peso de México, no ha podido superar los 760 por dólar como lo hizo a fines de julio, incluso cuando los precios del cobre alcanzan nuevos máximos.

Los chilenos acudirán a las urnas el 25 de octubre para decidir si el país necesita una nueva Constitución y qué órgano debe redactar la Carta Fundamental del país. La votación se produce casi exactamente un año después de que una protesta por un aumento en las tarifas del transporte público explotó repentina e inesperadamente en meses de manifestaciones, disturbios y saqueos, lo que obligó al Gobierno a imponer toques de queda y sacar al ejército a las calles. Incluso el indicio de un retorno a esos problemas mantiene alejados a algunos inversionistas.

“Si está buscando asignar riesgos en los mercados emergentes, tal vez se mantenga alejado del peso chileno durante el próximo mes o dos”, dijo Ilya Gofshtyen, estratega de Standard Chartered y el segundo mejor pronosticador de la moneda en el segundo trimestre, según las clasificaciones de Bloomberg.

El peso se ha recuperado 6,2% frente al dólar este trimestre, reduciendo su caída del año a solo 2,8%, el mejor desempeño en América Latina.

El referéndum

La razón del repunte del peso es fácil de explicar: solo las ventas de cobre a China representan más de una cuarta parte de todas las exportaciones, y tanto el producto como el país se están recuperando de los mínimos del coronavirus. El cobre alcanzó brevemente el lunes un máximo de dos años.

Pero “todo lo que se necesitaría es un par de incendios en algunas tiendas en Santiago para que los mercados reaccionen”, dijo Gofshtyen.

Hay pocas dudas sobre el resultado del referéndum. Según los consultores de riesgo político de Verisk Maplecroft, 75% de los chilenos votará para cambiar la constitución, probablemente a través de una nueva asamblea constituyente. Una victoria sorpresiva para el Gobierno, que respalda el estatuto actual, provocaría nuevas protestas, dijeron.

Además, el plebiscito es solo el comienzo de lo que puede resultar un proceso complicado. Tomará un año redactar la nueva Constitución, lo que significa que una segunda votación sobre su aceptación se superpondrá con las próximas elecciones presidenciales.

Según Mariano Machado, analista sénior de Maplecroft con sede en Buenos Aires, eso deja un espectro incómodamente amplio de posibilidades para los resultados de las políticas, lo que pesa sobre los mercados locales.

El bajo carry trade del peso y los riesgos presentados por el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China la convierten en la moneda menos atractiva de la región, dijo Andrés Jaime, jefe de estrategia macro para América Latina de Morgan Stanley en Nueva York. Pronostica que el peso se debilitará a 795 por dólar para el cuarto trimestre.

“La votación se trata de abrir la puerta a una revisión completa de la Constitución, que podría alejarse de la ortodoxia que tenía Chile”, dijo Jaime.

Nota Original:Rally in Chilean Peso May Flatter to Deceive Ahead of Referendum

©2020 Bloomberg L.P.