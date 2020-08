Israel negocia en secreto la normalización de relaciones con países árabes

CentralIsrael negocia en secreto la normalización de relaciones con países árabes Por Guillaume LAVALLÉE =(Video+Fotos)= Jerusalén, 30 Ago 2020 (AFP) - Israel mantiene negociaciones secretas con líderes árabes y musulmanes respecto a la normalización de sus relaciones, sostuvo este domingo el primer ministro Benjamin Netanyahu en vísperas del "primer vuelo comercial directo" entre el Estado hebreo y Emiratos Árabes Unidos, tras su reciente acuerdo.Desde el anuncio, el 13 de agosto, por parte de Washington de la normalización de sus relaciones, Israel y Emiratos, que mantienen lazos informales desde hace años, aumentaron los intercambios telefónicos entre ministros y firmaron sus primeros contratos comerciales. Inclusive, el sábado, Abu Dhabi derogó una ley de 1972 que estipulaba el boicot al Estado hebreo. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en el marco de una gira por Oriente Medio la semana pasada, en que visitó Sudán, Baréin y Omán, intentó convencer a otros países de la región a seguir el ejemplo emirati. Entretanto, en los últimos meses, Netanyahu ya había hablado con dirigentes de Sudán, Chad y Omán."Éstas son las entrevistas conocidas. Pero hay muchas más reuniones no mediáticas con líderes árabes y musulmanes para normalizar sus relaciones con el Estado de Israel", señaló este domingo al desvelar los países concernidos en estos debates. "Los avances de hoy serán los estándares de mañana, despejarán el camino para que otros países normalicen sus relaciones con Israel", añadió Netanyahu, junto al asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner -y yerno del presidente Donald Trump-, y al asesor presidencial de seguridad nacional, Robert O'Brien. - ¿Esperar para "siempre" ? - Hasta ahora, la paz con los palestinos era considerada requisito previo para cualquier normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe y musulmán. Pero el Estado hebreo ha intentado invertir la ecuación en los últimos años para convencer a los países árabes de normalizar sus relaciones sin esperar a firmar la paz con los palestinos. Éstos fustigaron el acuerdo entre Israel y Emiratos, que calificaron de una "puñalada por la espalda" por parte de Abu Dhabi, y sostuvieron que los otros países árabes "no pueden hablar en nombre de los palestinos". "Si tuviéramos que esperar a los palestinos, entonces esperaríamos para siempre", dijo Netanyahu. A su lado, Jared Kushner calificó el acuerdo con Emiratos como "un paso de gigante" y afirmó que "nunca había sido tan optimista respecto a la paz" en Oriente Medio, a pesar de la negativa de los dirigentes palestinos a reanudar conversaciones con Israel sobre la base del plan Trump. Anunciado en enero pasado, este proyecto, calificado el domingo como "una oferta afable y realista" por Kushner, prevé en particular la creación de un Estado palestino pero en un territorio reducido y discontinuo en Cisjordania ocupada, parte del cual (cerca del 30%) sería anexado por Israel.Testimonio de la voluntad de avanzar velozmente en la normalización con Abu Dhabi, una delegación estadounidense-israelí viajará el lunes de mañana (07H00 GMT) en el "primer vuelo comercial directo" entre Israel y Emiratos. El vuelo LY971 de la compañía israelí El-Al, cuyo avión lleva inscritas las palabras "Paz, salam, shalom", despegará del aeropuerto Ben-Gurion de Tel Aviv hacia Abu Dhabi, con altos funcionarios a bordo. Entre ellos viajan israelíes, incluido el jefe del Consejo de seguridad nacional, Meir Ben-Shabbat, y una delegación estadounidense liderada por Kushner.gl/vg/age/eg -------------------------------------------------------------