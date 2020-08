Ciencia.-Medidas sencillas para evitar muertes de aves en parques eólicos

26/08/2020 Parque eólico POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINA



Medidas sencillas, como pintar de negro una de las palas de los aerogeneradores, pueden lograr que la mortalidad de aves por colisión con instalaciones de energía eólica se reduzca en un 70 por ciento.



Roel May, investigador del Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza (NINA), ha investigado y documentado el efecto de varias medidas de mitigación para reducir el riesgo de colisiones de aves en parques eólicos.



"En uno de nuestros estudios en la central eólica de Smola vimos que la mortalidad disminuyó en un 70% después de pintar una de las tres palas del rotor de negro. Un mayor contraste hace que las turbinas eólicas sean más visibles para las aves, para que puedan evitar colisiones", dice May en un comunicado.



Esta medida tendrá una gran importancia cuando se trata de reducir el riesgo de colisiones para las águilas de cola blanca, una especie que Noruega tiene la responsabilidad especial de proteger, y varias otras especies.



"En este caso fue exigente en recursos pintar las palas del rotor, ya que las turbinas eólicas ya estaban instaladas. Si la pintura se realiza antes de la construcción, sin embargo, tanto el costo como la mortalidad de aves se reducirán", dice May.



Es bien sabido que las aves chocan con las palas del rotor. Se ha prestado mucha menos atención al riesgo de que las aves colisionen con las torres de turbinas y cómo mitigar este riesgo. En la planta de energía eólica de Smola, los investigadores de NINA observaron el efecto de pintar partes de las torres de las turbinas.



"Pintamos la parte inferior de diez torres de turbinas de negro. Esto redujo la mortalidad de la perdiz blanca de sauce en casi un 50% en comparación con las turbinas eólicas sin pintar en la misma zona", dice Bord Stokke, investigador de NINA.



A diferencia de los humanos, muchas aves pueden ver la luz ultravioleta. En un estudio piloto fuera de la planta de energía eólica, May y sus colegas probaron si las lámparas potentes con luz ultravioleta y violeta, respectivamente, podían disuadir a las aves del área iluminada. Vigilaron el área desde el anochecer hasta el amanecer.



"Las aves eran menos activas y aumentaron su altitud de vuelo. La luz ultravioleta tuvo el mayor efecto, pero la altitud de vuelo fue sólo 7 metros más alta de lo habitual, lo que no es mucho dado el tamaño de una pala de rotor (40-50 m)".



May subraya que incluso si los resultados son prometedores, aún queda trabajo por hacer hasta que tengan un diseño completamente funcional que pueda aplicarse en una turbina eólica, con efecto documentado en el campo.



Las plantas de energía eólica también se pueden hacer más amigables con las aves evitando la instalación de las turbinas eólicas en áreas con fuertes corrientes ascendentes, a las que atraen las aves rapaces. Las aves rapaces chocan con más frecuencia con las turbinas eólicas instaladas en tales áreas, como crestas con gran elevación orográfica o terreno plano con alta elevación térmica.



Para identificar elementos del paisaje con mayor riesgo de colisión, Frank Hansen (NINA) desarrolló una herramienta de micro-ubicación GIS para identificar áreas de corrientes ascendentes y calcular las velocidades de las corrientes ascendentes basadas en modelos de terreno de código abierto, datos climáticos y datos de teledetección. La herramienta, probada y verificada en centrales eólicas existentes tanto en Campo de Gibraltar (España) como en la isla de Hitra (Noruega), permite determinar dónde es mejor instalar los aerogeneradores para minimizar el riesgo. de colisiones de aves.



"Como era de esperar, nuestros estudios en Hitra y en Campo de Gibraltar confirman que las corrientes ascendentes orográficas son más dominantes que las corrientes ascendentes térmicas en las latitudes del norte, mientras que las corrientes ascendentes térmicas son más dominantes que las corrientes ascendentes orográficas en las latitudes del sur. La herramienta de micrositización GIS puede contribuir a una ubicación más amigable para las aves de turbinas eólicas", dice Frank Hanssen.