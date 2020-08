Trump vuelve a imponer aranceles al aluminio canadiense

NotaTrump vuelve a imponer aranceles al aluminio canadienseWashington, 6 Ago 2020 (AFP) - El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que impondrá nuevamente aranceles de 10% al aluminio canadiense a partir del 16 de agosto, con el argumento de que Canadá "se aprovecha" de Estados Unidos.Con la condición de que Canadá "no inunde nuestro país con sus exportaciones y no destruya todos nuestros empleos en el sector del aluminio", el gobierno de Estados Unidos levantó aranceles, dijo Trump en un discurso en una fábrica de máquinas lavarropas en Ohio.Pero "los productores canadienses de aluminio rompieron ese compromiso", afirmó.Trump anunció su decisión "que defiende a la industria estadounidense reimponiendo aranceles al aluminio de Canadá. Canadá se aprovecha de nosotros, como siempre", expresó.El pasado primero de julio entró en vigor el TMEC, el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte que reemplazó al TLCAN.Los aranceles, que entrarán en vigencia el 16 de agosto, son una respuesta a lo que Washington califica como una "disparada" en las importaciones de aluminio desde Canadá el año pasado, que "amenaza con perjudicar a la producción doméstica" de ese elemento.Según el texto de la proclamación presidencial, las importaciones de aluminio canadiense entre junio de 2019 y mayo de 2020 aumentaron 87% con relación a los 12 meses anteriores."Decidí que las medidas acordadas con Canadá no son suficientemente eficaces para remediar la amenaza que las importaciones de aluminio desde Canadá suponen para nuestra seguridad nacional", escribió el mandatario.A inicios de julio, el primer ministro canadiense Justin Trudeau evocó rumores según los cuales Trump podría reimponer derechos de aduana, y señaló que Estados Unidos no tiene suficiente capacidad de producción de aluminio y necesita el producto canadiense para sus industrias automotriz y de alta tecnología.La Cámara Estadounidense de Comercio criticó esta decisión que considera "aumentará los costos para los fabricantes" locales. También señalo que "la mayor parte de los productores estadounidenses de aluminio" se oponen a la disposición, que generará medidas recíprocas contra las exportaciones de Estados Unidos.Trudeau no viajó a Washington para celebrar el TMEC con Trump y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien sí visitó la Casa Blanca el mes pasado.sms/jum/juj/la/mr/lp