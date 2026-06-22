Detienen a diecisiete migrantes haitianos que llegaron en una embarcación a Jamaica

San Juan, 22 jun (EFE).- Un total de diecisiete migrantes haitianos, entre ellos tres menores de edad, fueron detenidos este lunes tras desembarcar en la costa noreste de Jamaica.

El grupo de inmigrantes está compuesto por diez hombres, cuatro mujeres y tres niños, que actualmente se encuentran detenidos en la comisaría de Port Antonio, informó la Policía de Jamaica.

La detención se produjo después de que los residentes alertaran a la Policía sobre una embarcación que llegó sin ser detectada a la costa del distrito de Portland.

Según fuentes policiales, citadas por el medio jamaicano The Gleaner, la Policía está tratando de determinar si otras personas abandonaron la zona antes de la llegada de los agentes.

Este desembarco hace parte del amplio número de llegadas de haitianos a lo largo de la costa norte y este de Jamaica en los últimos años, debido a la crisis humanitaria en Haití.

Estas detenciones coinciden con un intenso debate público en Jamaica sobre un controvertido acuerdo de deportación con Washington, mediante el cual la isla acogería temporalmente a ciudadanos de terceros países deportados por Estados Unidos. EFE