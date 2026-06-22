Presidente de Honduras felicita a De la Espriella por resultado de elecciones en Colombia

Tegucigalpa, 22 jun (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, felicitó al ultraderechista Aberlardo De la Espriella que, según los escrutinios preliminares, ganó las elecciones de segunda vuelta este domingo en Colombia, informó este lunes la canciller hondureña, Mireya Agüero..

La alta funcionaria indicó a periodistas hondureños en Panamá que Asfura, mediante una llamada telefónica ayer le expresó "un mensaje de felicitación -a De la Espriella- tan pronto se confirmaron los resultados" preliminares de las elecciones presidenciales.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos (49,66 %) frente a los 12.708.712 sufragios (48,70 %) logrados por el izquierdista Iván Cepeda, una diferencia de menos de un punto porcentual que deberá ser confirmada por los resultados oficiales.

PUBLICIDAD

Asfura llegó el domingo procedente de Ucrania a Panamá para participar en la celebración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, una reunión convocada por prócer Simón Bolívar en 1826 que sentó las bases del multilateralismo actual.

La capital panameña será esta semana el epicentro de la diplomacia regional al albergar simultáneamente los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con más de 2.500 participantes y 92 delegaciones. EFE

PUBLICIDAD