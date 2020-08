Tainy, un productor puertorriqueño modelo de evolución en el género urbano

En la imagen, el productor musical puertorriqueño Tainy. EFE/Alicia Civita/Archivo

San Juan, 4 ago (EFE).- El productor musical puertorriqueño Tainy destacó cómo siendo autodidacta se ha situado como uno de los principales creadores de ritmos urbanos en una carrera de más de 15 años, en los que ha trabajado con los artistas más cotizados y que le ha llevado a crear su propia "fábrica" de productores, NEON16.

Marco "Tainy" Masis Fernández recordó durante una entrevista con Efe, cuando a sus 14 años, se sentaba a escuchar los ritmos que creaba en el programa digital "Fruity Loops" con su amigo de la infancia Josías de la Cruz, mejor conocido como Nely "El Arma Secreta", otro de los productores del género urbano más solicitados.

Fue así, "de oído", que Tainy comenzó su interés por producir ritmos musicales, al tiempo que absorbía una mezcla de géneros entre el reguetón "que sonaba explotao en Puerto Rico", el rap de Eminem y el rock alternativo de las bandas Linkin Park, Limp Bizkit y Blink- 182, según relató.

"Hay tanta música de la que estoy agradecido, y por todas esas influencias es que he podido crear mi sonido", aseveró Tainy en entrevista telefónica, en la que también recordó que Vico C, conocido como "El filósofo del rap", fue la primera gran influencia musical en su vida, y con quien anhela trabajar pronto.

Igualmente, las obras musicales de los legendarios productores estadounidenses de hip-hop Dr. Dre, Timbaland y Neptunes, y de los puertorriqueños Luny Tunes, Nely y DJ Blass, todos baluartes del ritmo del reguetón, han influenciado la carrera de Tainy.

"Combinas esos dos mundos y tienes una idea de lo que va pasando por mi mente", resaltó.

Así, Tainy, practicaba y producía solo en su casa entre cinco y seis ritmos semanales que grababa en un CD y le entregaba a Nely para que este los analizara y lo instruyera a mejorar su trabajo.

SU PRIMERA GRAN OPORTUNIDAD

Pero, todo esto cambió, cuando un día Nely llevó a Tainy a conocer a Luny, del dúo Luny Tunes, para que escuchara los ritmos que había creado. Fue tan grande el impacto que le causo la creatividad musical del jovencito que el productor musical le propuso firmar bajo su compañía disquera Más Flow.

Para aquel tiempo, Tainy que solo tenía 15 años tuvo que reunirse junto a su madre y Luny para llegar a los términos profesionales.

"Zion y Lennox fueron esos primeros artistas con los que trabajé. Después fueron Wisin y Yandel, quienes entonces me abrieron las puertas a más artistas", relató.

EL RESTO ES HISTORIA

Así, paso a paso, Tainy prosiguió trabajando con otros destacados artistas urbanos latinos, como Daddy Yankee, Don Omar, Héctor "El Father", Tito "El Bambino", Alexis y Fido, Arcángel, Angel y Khriz, y los de esta nueva generación, como Bad Bunny, J Balvin, Anuel AA, Cardi B., Rosalía, entre otros.

"Para yo trabajar con un artista no tiene que estar pegao (famoso)", aseguró Tainy, ganador de tres Grammy Latinos.

Al mismo tiempo, el destacado productor explicó que la descripción de su sonido "es una mezcla de muchas cosas", pero todo depende del artista con el que está trabajando.

"Algunos se toman el riesgo de hacer cosas diferentes y otros quieren algo en específico y yo tengo que moldearme a su pedido", indicó.

De igual manera, sostuvo que por sus influencias musicales siempre trata "de incorporar algo de otro género" que le guste e "innovar" con nuevos sonidos que nunca antes haya escuchado.

BAD BUNNY "ES DEMASIADO CREATIVO"

Ejemplo de estas innovaciones es Bad Bunny, considerado el principal trapero latino y uno de los artistas más cotizados a nivel mundial, y con quien Tainy lleva trabajando desde que lanzaron el sencillo "Estamos bien".

"Bad Bunny es uno de esos artistas que si lo ves de un lado, es bastante llevadero, pero de otro es complicado, demasiado creativo y planea diez pasos adelante que uno", resaltó Tainy al referirse a la estrella mundial.

"La primera vez que trabajamos juntos, ese primer día ahí encajamos en la misma mentalidad. Ya sabía lo que podía intentar y creamos esa química. Somos bastante similares", abundó.

Y tan buena ha sido la química entre ambos, que Tainy produjo varios temas para los dos discos anteriores de Bad Bunny, "YHLQMDLG" y "Las que no iban a salir".

Y después de más de una década y media trabajando con los principales reguetoneros y con otros artistas como Ricky Martin, Jennifer López, Janet Jackson, Paris Hilton, Alejandro Sanz y Shakira, Tainy y Lex Borrero se unieron para crear NEON16.

Bajo el lema de la empresa "Fear Nothing, Impact Everything" (Sin miedo a nada, impactando todo) NEON16 es catalogada como una incubadora multimedia de talentos.

Jorge J. Muñiz Ortiz