El uruguayo Almada advierte que Santos debe hacer valer su casa

El director técnico de Santos, Jorge Almada, da instrucciones a sus jugadores. EFE/José Méndez/Archivo

Torreón (México), 30 jul (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna, aseguró este jueves que su equipo debe hacer respetar su casa y ganar en ella sin importar si hay gente en la tribuna.

"Siempre la gente ha sido una gran ayuda y si estamos en nuestra casa tenemos que hacerla respetar y vamos a intentar ganar sin importar si tenemos gente en la tribuna", expresó Almada en videoconferencia.

Santos se medirá en casa este domingo 2 de agosto con las Chivas de Guadalajara, uno de los equipos llamados grandes de México y Almada reiteró la necesidad de ganar en su estadio.

"Chivas tiene un gran plantel y va a ser duro para nosotros, pero para nosotros es primordial sacar los tres puntos porque jugamos en nuestra casa y tenemos que hacerla valer", reiteró el timonel.

El uruguayo mencionó que no puede tomar como parámetro para medir a su equipo lo visto en el juego que perdieron en la fecha uno ante Cruz Azul en la Ciudad de México.

"Tenemos que hacer un análisis profundo porque no podemos quedarnos con un hombre menos tan rápido como nos pasó ante Cruz Azul, que se sumó a una cancha complicada, por eso no podemos tomarlo como parámetro para el análisis", confesó.

En el duelo ante La Máquina de la primera jornada, Santos se quedó con 10 hombres al minuto 14 y no pudo reaccionar al 2-0 que le impuso Cruz Azul.

Almada también habló de las exigencias que tiene en un club como Santos, que debe ser protagonista en el Apertura 2020.

"Los objetivos y las metas son las mismas, debemos clasificar a la Liguilla y luchar por el campeonato, eso no cambia de un torneo a otro sin importar el plantel que tengas".

El técnico uruguayo declaró que la mayor fuerza de su equipo debe ser la fortaleza mental.

"Este equipo debe ser muy fuerte mentalmente, no podemos quebrarnos. Yo confío en este grupo de jugadores porque el día que deje de tener confianza simplemente doy un paso al costado", concluyó.

Mientras que Santos debutó ante Cruz Azul en el Apertura 2020 con derrota, Chivas, su rival de este domingo, arrancó con empate en casa ante el León.