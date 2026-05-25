Secuestran al coordinador de campaña de candidata en un municipio del este de Colombia

Bogotá, 25 may (EFE).- Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, coordinador de campaña de la candidata presidencial derechista Paloma Valencia en el municipio de Tame, en el departamento colombiano de Arauca (este), fue secuestrado este lunes, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

"Respecto al secuestro del hijo de un exalcalde de Tame, en este momento está en investigación. Estamos detrás de saber por qué y quiénes están detrás de este delito", aseguró Sánchez Suárez en una conferencia de prensa.

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Guzmán Valcárcel, de 33 años, es hijo del exalcalde de Tame Alfredo Guzmán Tafur y, según el partido de Valencia, el Centro Democrático, ejercía la función de coordinador de campaña en ese municipio.

"Este hecho se suma a los ataques sistemáticos contra simpatizantes y militantes del Centro Democrático en distintas regiones del país. No vamos a callar ni a ceder ante la intimidación", expresó el partido en una publicación de X en la que además exigió su "liberación inmediata".

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Según información preliminar, Guzmán Valcárcel fue interceptado por hombres armados cuando se dirigía al barrio Villa Maestro en Arauca, capital del departamento del mismo nombre, y desde entonces perdió comunicación con sus familiares y amigos.

El ministro de Defensa enfatizó que el "secuestro es uno de los crímenes más atroces" y que tiene una pena de hasta 40 años, por lo que investigarán el paradero del coordinador de campaña de Valencia.

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Por su parte, la candidata presidencial, que va tercera en las encuestas de intención de voto para las elecciones del próximo domingo 31 de mayo, expresó su solidaridad con el exalcalde de Tame y su familia, y cuestionó la política de 'paz total' del presidente colombiano, Gustavo Petro.

"La 'paz total' nos trajo de vuelta el secuestro, delito más espantoso del que Colombia estaba casi libre. No más secuestros. No más paz total", escribió Valencia en su cuenta de X.

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Arauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia, con una fuerte presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC.

A principios de mes, el ELN anunció que impuso "condenas" de hasta cinco años de "prisión revolucionaria" a dos funcionarios del CTI de la Fiscalía y de tres años a dos policías, todos secuestrados desde mediados del año pasado en ese departamento fronterizo con Venezuela.

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"En este departamento quien está cometiendo los peores asesinatos es el cartel del ELN", afirmó entonces Sánchez Suárez, quien al igual que Petro califica a esa guerrilla como una banda narcotraficante. EFE