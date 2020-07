Dua Lipa, Bad Bunny, J Balvin, Tainy y Úrsula Corberó se unen en "Un día"

Imagen de archivo de la artista británica Dua Lipa. EFE /DAN HIMBRECHTS /Archivo

Miami, 24 jul (EFE).- Bad Bunny, J Balvin y Tainy volvieron a unir sus fuerzas en "Un día/ One day", un trabajo que cuenta con la inédita colaboración de la artista británica Dua Lipa y el talento histriónico de la actriz española Úrsula Corberó.

Se trata de un proyecto que, según revelaron a Efe este viernes sus productores, implicó dos años de trabajo y múltiples conexiones aéreas.

"Empezamos cuando Tainy me envió la muestra del 'beat' y el coro", contó Lex Borrero, presidente y confundador de la empresa multimedios Neon 16, que produjo la canción que fue presentada con un artístico video.

"Pensamos que J Balvin y una voz femenina funcionaría genial", recordó Borrero, quien confesó que pensando en las cantantes que conocen llegaron a Dua Lipa, quien "tenía el tono (vocal) perfecto para la canción”.

La última pieza para completar parte musical del proyecto fue la incorporación de Bad Bunny.

"Volamos a Chicago para verlo y 'Un Dia/ One Day' es el resultado de este maravilloso viaje", agregó el ejecutivo y productor de padres colombianos, quien también contó que la parte del puertorriqueño fue concebida en la misma sesión en la que produjo su éxito "Callaita".

Esta nueva canción, que es bilingüe, es una combinación del estilo pop de Dua Lipa, con un dembow muy ligero en las partes de J Balvin y un inesperado trap limpio de Bad Bunny.

La presencia de Tainy se siente en los cuatro minutos y nueve segundos que dura el tema, con los elementos dance y la estética del reguetón sofisticado que lo ha caracterizado en sus últimos trabajos.

"Estamos muy emocionados de que el mundo pueda oír ahora nuestro trabajo y demostrar, una vez más, que NEON16 está aquí para romper con el 'statu quo'", manifestó Borrero.

PALABRAS y SONIDOS DE MUCHOS

"Espero que esta canción los transporte a alguna isla... aunque sea por un instante. Gracias, J Balvin, Bad Bunny y Tainy. Después de escuchar sus palabras, la producción y leer sus letras, me emocionó que me hayan pedido que compusiera para sumarle a su historia", celebró hoy Dua Lipa en Instagram.

"Espero que hayamos pintado la imagen que ustedes imaginaron. Gracias por invitarme a ser parte de su visión”, agregó la artista nacida en Londres, hija de refugiados albanos-kosovares, quien compuso su parte con su socio musical Clarence Coffee Jr.

La letra de "Un día/ One day" es un mensaje a un amante que está alejado. Dua Lipa le agrega, precisamente, la nostalgia por lo vivido, Balvin lo urbano y Bad Bunny, inesperadamente, lo romántico.

En los créditos de la canción están también los nombres de Ivanni Rodríguez, Daystar Peterson, Alejandro (Lex) Borrero, Benito Martínez (Bad Bunny), José Álvaro Osorio Balvin y Marcos Masis (Tainy).

ENTRE TOKIO, SPONGEBOB Y EL ARTE

El video presentado de "Un día/One day" es más que un trabajo audiovisual para impulsar una canción.

Desde sus primeros cuadros, la producción deja claro que tiene otras ambiciones: una propuesta artística diferente inicia desde los créditos, que aparecen en los primeros segundos con las frases "Un film de Stillz. Protagonizado por Úrsula Corberó".

De inmediato, sobre una toma circular del Cristo sumergido en las aguas de los cayos de la Florida (EE.UU.), al sur de Miami, se oye la voz de Corberó, hablando de un amor pasado.

Estas imágenes recuerdan el inicio de las cuatro temporadas de “La casa de papel”, la serie de Netflix donde se hizo famosa la actriz nacida en Barcelona con su personaje de la aguerrida Tokio.

También añade guiños a los mismos colores -aguamarina y amarillo- del otro gran proyecto de NEON16, la banda sonora de la nueva película de "Sponge Bob", específicamente "Agua", el primer sencillo y otra colaboración de J Balvin y Tainy.

El vídeo está plagado, además, de imágenes en blanco y negro de la actriz, grabadas por ella misma, que enseñan las diferentes caras del sufrimiento por desamor.

La respuesta de los fans no se ha hecho esperar, pues en las primeras nueve horas de publicación el video tenía cerca de 5 millones de visualizaciones en YouTube.

Alicia Civita