Coronavirus.- El Constitucional de Austria declara ilegal la prohibición generalizada de estar en lugares públicos

21/07/2020 El canciller de Austria, Sebastian Kurz POLITICA INTERNACIONAL Roland Schlager/APA/dpa



La oposición celebra el fallo como una victoria frente al Gobierno de Sebastian Kurz



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Constitucional de Austria ha determinado este miércoles que la prohibición generalizada de estar en lugares públicos que fue impuesta por el Gobierno para contener la pandemia de coronavirus es ilegal.



El alto tribunal ha analizado la Ley COVID-19 en respuesta a la denuncia realizada por un ciudadano de Viena que consideró excesivas las medidas restrictivas adoptadas por el Ministerio de Salud para combatir la pandemia.



"La regulación que prohíbe el acceso a lugares públicos es parcialmente ilegal", ha dicho la sede jurisdiccional en un comunicado, explicando que la ley austriaca permite "prohibir la entrada a ciertos lugares, si es necesario para impedir la propagación de la COVID-19", pero no una prohibición generalizada.



"El legislador puede describir los lugares a los que no se puede entrar para prevenir la propagación de la COVID-19 en términos concretos o abstractos y puede también prohibir a la entrada a zonas regionales o locales", ha indicado.



Sin embargo, al mismo tiempo el Tribunal Constitucional ha considerado que "la ley no proporciona una base (jurídica) para generar la obligación de permanecer en un sitio específico, especialmente si es tu propia casa".



También se ha pronunciado sobre otras cuestiones mencionadas por este ciudadano. Así, ha determinado que es ilegal ordenar el cierre de locales comerciales con una superficie de más de 400 metros cuadrados, pero ha declarado constitucional la prohibición de entrada a algunos negocios, centros de trabajo y otros "lugares específicos", descartando que la Constitución obligue al Gobierno a compensar a los locales afectados por este cierre.



El Tribunal Constitucional se ha mostrado consciente de que este fallo llega en un momento en el que "algunas de las provisiones impugnadas ya han expirado", pese a lo cual ha estimado que era necesario emitir su dictamen por "el interés legal del demandante en obtener una decisión vinculante".



La oposición ha celebrado este fallo como una victoria propia. "El Tribunal Constitucional confirma la descuidada actitud del Gobierno hacia el Estado de Derecho", ha dicho el Partido Social Demócrata en un comunicado recogido por DPA. En la misma línea, los liberales de Neos han acusado al Ejecutivo de "actuar deliberadamente contra la ley durante meses".



Interrogada sobre esta sentencia, la ministra de Asuntos Constitucionales, Karoline Edtstadler, ha contestado que el Gobierno aún tiene que valorar la resolución judicial, según informa la agencia de noticias alemana.



Austria ha registrado un total de 19.827 personas contagiadas, entre ellas 710 víctimas mortales, siendo uno de los países europeos menos afectados por la pandemia. Sin embargo, en junio los nuevos casos comenzaron a subir hasta los cien diarios, lo que ha hecho saltar las alarmas. El miércoles, el Gobierno volvió a hacer obligatorio el uso de mascarilla.