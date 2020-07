Nueva Zelanda propone un Super Rugby sin Argentina ni Sudáfrica

Nueva Zelanda propone un Super Rugby sin Argentina ni SudáfricaWellington, New Zealand, 17 Jul 2020 (AFP) - La federación neozelandesa de rugby presentó este viernes su proyecto de reforma del campeonato del Super Rugby, que en el contexto de la pandemia del COVID-19, no incluiría a Sudáfrica y Argentina.La New Zealand Rugby (NZR) propone que el campeonato de los clubes del hemisferio sur reúna a las cinco franquicias de Nueva Zelanda, una del Pacífico, y entre dos y cuatro equipos australianos."Queremos equipos que sean competitivos y a los que los seguidores quieran ver enfrentarse semana tras semana", declaró el director ejecutivo de NZR, Mark Robinson.Sudáfrica, cofundadora del campeonato en 1996, vería a sus cuatro franquicias excluidas, igual que los Jaguares argentinos y los Sunwolves japoneses, que llegaron más tarde.El directivo añadió que la decisión de dejar al margen de la competición a Sudáfrica y a Argentina se debía a la pandemia de COVID-19, alegando que el virus hacía imposible los viajes largos, aunque se trata de una decisión "extremadamente difícil"."Sentimos una enorme simpatía por lo que está ocurriendo en el rugby de Argentina y Sudáfrica y su incapacidad de jugar en este momento y la incertidumbre que esto genera", apuntó Robinson.En un corto comunicado, la federación australiana acusó recibo de la propuesta neozelandesa, reclamando conservar sus cuatro equipos en un contexto tenso entre las dos instituciones.- Falta de detalles -La federación sudafricana de rugby afirmó que dará una respuesta completa la semana pasada, pero señaló que el COVID-19 ha puesto sobre la mesa "preguntas fundamentales sobre la viabilidad de las competiciones y el calendario".Robinson no supo decir si la competición sería supervisada por la Sanzaar, la instancia que organiza hasta ahora el Super Rugby, ni dar detalles sobre la franquicia del Pacífico que integraría la competición.Propuestas sobre una franquicia del Pacífico en el pasado sugerían que podría estar formada por jugadores de Fiyi, Samoa y Tonga, con base en Auckland, pero Robinson declinó decir lo que tiene en mente la NZR.Creado hace 25 años, el Super Rugby no cesó de cambiar de fórmula y de dimensiones, lo que le atrajo críticas hacia ella en el mundo del balón ovalado.La competición de las franquicias del hemisferio sur está parada desde mediados de marzo debido a la pandemia. Por ahora, ha sido sustituida por torneos locales, como el Super Rugby Aotearoa con las cinco franquicias neozelandesas o su versión australiana con cuatro equipos del país.Antes de que el COVID-19 obligara a cambiar el formato, el Super Rugby oponía a quince franquicias de cinco países y cuatro continentes (Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Argentina, Japón), un formato visto como costoso para organizar, cansador para los jugadores y difícil de seguir para el público.ns/dm/th/jvb/psr -------------------------------------------------------------