Trabajadores salvadoreños de salud marchan para exigir cuarentena ante coronavirus =(Fotos)= San Salvador, 16 Jul 2020 (AFP) - Un millar de trabajadores de la salud de El Salvador marcharon este jueves en la capital para exigir al Congreso endurecer la cuarentena para contener el alza de contagios del nuevo coronavirus.Portando pancartas con leyendas como "Exigimos una cuarentena estricta" o "Ya no queremos más muertes, queremos salvar vidas", los manifestantes partieron desde un hospital del Seguro Social hasta la cercana sede el Congreso, escoltados por agentes de la policía.A la cabeza de la marcha, los trabajadores empujaban dos camillas hospitalarias sobre las que colocaron ataúdes cubiertos con las banderas del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los principales partidos de oposición.Vestidos con batas o camisas blancas o verdes, los trabajadores culparon a ambos partidos de impedir que se declare una cuarentena por la pandemia."Ya no queremos más muertos, más contagiados por la pandemia. Exigimos la cuarentena, de lo contrario el sistema de salud va a colapsar y quien pagará será el pueblo, y los diputados de ARENA y FMLN serán los culpables", dijo a la AFP Ricardo Monge, uno de los líderes de la marcha.Al llegar al Congreso, cuyos portones fueron cerrados por agentes de seguridad, los manifestantes lanzaron petardos y gritaron consignas como "¡Aquí esta el pueblo!".El Salvador, que se encuentra en una fase muy activa de contagio, acumulaba hasta el miércoles 10.957 casos de COVID-19, con 298 fallecidos.El país mantuvo una cuarentena entre el 21 de marzo y el 13 de junio, cuando finalizó luego de que el gobierno y la Asamblea Legislativa no lograran un acuerdo para una prórroga.A pesar del aumento de contagios del nuevo coronavirus, el gobierno inició el 16 de junio la apertura progresiva de la actividad económica.ob/ll