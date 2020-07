Nicaragua recibe una donación de medicamentos de India para pacientes de COVID-19

El independiente observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, contabiliza al menos 7.893 personas infectadas y 2.225 fallecidas por neumonía u otros síntomas relacionados con la pandemia, hasta el pasado día 8 de julio. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 13 jul (EFE).- El Ministerio de Salud de Nicaragua informó este lunes que recibió un segundo donativo de medicamentos del Gobierno de la India, entre ellos paracetamol, para tratar a infectados por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2.

El nuevo lote de medicamentos consiste en antibióticos, antipiréticos y antiparasitarios "para apoyar la atención de la población nicaragüense", dijo la ministra de Salud, Martha Reyes.

La funcionaria afirmó que esos medicamentos permitirá fortalecer la atención en salud a las familias, especialmente durante la pandemia de la COVID-19.

Destacó que entre los medicamentos entregados se encuentran metronidazol, paracetamol y cefotaxime.

Ese donativo es parte del segundo cargamento de ayuda médica solidaria, indicó Reyes, que no precisó cantidades.

Hasta el martes pasado, el Ministerio de Salud reportaba 2.846 casos confirmados, 762 activos, 1.993 recuperados y 91 fallecidos, para una tasa de letalidad del 3,2 %.

El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar del número de casos confirmados, las muertes y recuperados.

Por su parte, el independiente observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, contabiliza al menos 7.893 personas infectadas y 2.225 fallecidas por neumonía u otros síntomas relacionados con la pandemia, hasta el pasado día 8 de julio.

El Ejecutivo nicaragüense ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por no establecer restricciones ni haber suspendido las clases en medio de la pandemia.

El presidente Daniel Ortega se ha declarado en contra de la campaña "Quédate en casa" porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.