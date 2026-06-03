Trump felicita a De la Espriella y le traslada su "total" respaldo para la segunda vuelta en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este martes al candidato ultraderechista a liderar Colombia, Abelardo de la Espriella, por su "decisiva victoria" en la primera vuelta electoral celebrada en el país sudamericano este pasado domingo, al tiempo que le ha trasladado su "respaldo total y absoluto" para la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

"Enhorabuena al candidato presidencial colombiano 'El Tigre' (término con el cual se ha definido el aspirante a lo largo de toda la campaña) Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su decisiva victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia", ha manifestado el magnate republicano norteamericano en su red social.

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Asegurando que De la Espriella "lucha incansablemente por su gran país y su pueblo", el inquilino de la Casa Blanca ha considerado que, "como presidente", el candidato del movimiento Defensores de la Patria "tendría un éxito tremendo" para "hacer crecer la economía, crear empleo, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas, y restablecer la ley y el orden".

Con vistas a la segunda llamada a las urnas para elegir al próximo inquilino de la Casa de Nariño, Trump ha señalado que De la Espriella se enfrentará "a un marxista de la izquierda radical", a la par que ha indicado que los resultados de esos comicios serán "muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos".

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"'El Tigre' Abelardo de la Espriella no decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia", ha considerado el presidente estadounidense en el referido mensaje.

Al calor de la publicación del jefe del Ejecutivo norteamericano, citando a la misma también en redes sociales, De la Espriella se ha mostrado "muy honrado de recibir el apoyo decidido" de la Administración Trump, al tiempo que ha tildado de "determinante" el rol de Estados Unidos para "combatir el crimen y narcoterrorismo" en el país.

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"Sé que en la era del 'Tigre' haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos", ha aseverado el ultraderechista augurando que las palabras del republicano estadounidense podrían traer consigo "una alianza real contra el narcotráfico", algo que, ha considerado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, "nunca quiso enfrentar".

Por su parte, al hilo de tales mensajes, el jefe del Ejecutivo colombiano ha defendido que "cuando un país interviene" en las "decisiones" de otro, "muere la libertad", al tiempo que ha llamado a "toda Colombia" a "votar en plena libertad" y no volverse "ni esclava ni colonia de nadie".

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"Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos libertad y soberanía", ha recordado Petro advirtiendo que "si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga la esperanza del mundo y de Colombia".