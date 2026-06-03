G700 se lanza en México y JETOUR acelera su expansión en el mercado de vehículos todoterreno premium de Latinoamérica

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de junio de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 27 de mayo de 2026, JETOUR lanzó oficialmente el G700 en México. Más de 100 medios de comunicación y líderes de opinión se reunieron para la ceremonia de lanzamiento y la prueba de conducción del vehículo todoterreno. Como primer SUV todoterreno de lujo de la serie G de JETOUR, su lanzamiento marca un hito importante en el mercado mexicano y acelera la expansión de la marca en el segmento todoterreno premium en toda Latinoamérica.

PUBLICIDAD

Capacidad para todo terreno: redefine el todoterreno premium en México

El terreno mexicano está cubierto de mesetas y montañas con condiciones de carretera complejas y variadas y grandes diferencias en el relieve, por lo que impone requisitos estrictos en cuanto a la rigidez de la carrocería del vehículo, la capacidad todoterreno y la estabilidad de la potencia. Equipado con un motor 2.0TD y una transmisión longitudinal 2DHT, el G700 ofrece una potencia constante y eficiente y permite afrontar de una manera eficaz la pérdida de potencia a gran altitud, en ascensos de montaña y en condiciones de carretera difíciles. Está construido con un bastidor integral interno de alta presión que ofrece una estructura sólida y alta resistencia a la torsión. También está equipado con bloqueos de diferencial inteligentes de serie en tres direcciones; este modelo ofrece un rendimiento excepcional en sistemas de autorrescate y en todo tipo de terrenos, lo que lo hace apto para cualquier tipo de terreno en México.

PUBLICIDAD

Más allá de su robusta capacidad todoterreno, el G700 se adapta a la cultura local y a las necesidades de movilidad de las familias en México. Ideal para familias numerosas, cuenta con una cabina espaciosa y cómoda de 6 puestos, junto con un sistema de climatización de tres zonas que permite controlar la temperatura de forma independiente en los asientos delanteros y traseros para satisfacer las necesidades de confort de personas mayores, niños y adultos. El control magnético de la suspensión y la suspensión neumática amortiguan con eficacia las vibraciones de la carretera y proporcionan una suavidad superior al desplazarse. Además, las configuraciones premium, que incluyen el sistema de audio Lexicon, los estribos eléctricos y la puerta trasera de cierre suave, mejoran en gran medida la experiencia de lujo del vehículo.

Para el entretenimiento familiar y las excursiones al aire libre, el G700 ofrece una potencia de salida V2L de 6,6 kW y una capacidad de remolque de 2,5 toneladas, lo que lo hace altamente adaptable para cualquier aventura. Con 39 compartimentos de almacenamiento y un maletero líder en su clase, permite guardar con mucha facilidad equipo de camping, equipaje para viajes por carretera y artículos esenciales para salidas en familia, lo que lo convierte en la opción perfecta para los diversos estilos de vida locales de México.

PUBLICIDAD

Con filiales en Latinoamérica para impulsar la localización

Ke Chuandeng, presidente de JETOUR International, declaró: "JETOUR se adhiere a la filosofía de desarrollo local que dice 'In somewhere, for somewhere, be somewhere' (estar en cada lugar, para cada lugar y formar parte de cada lugar). Seguiremos mejorando nuestras redes de ventas y servicio posventa para ofrecer servicios integrales a los usuarios de Latinoamérica".

PUBLICIDAD

El lanzamiento del G700 en México representa el compromiso estratégico a largo plazo de JETOUR con el mercado latinoamericano. Con el respaldo de su Instituto de Investigación para Centroamérica y Sudamérica, con sede en México, JETOUR ha desarrollado un sofisticado sistema de investigación y desarrollo localizado. Optimiza la potencia del vehículo, el chasis y las configuraciones de confort adaptadas a las condiciones locales de las carreteras, el clima y los hábitos de conducción, lo que adapta los productos a los distintos contextos de movilidad regional. Mientras tanto, JETOUR continúa mejorando su red de operaciones en el extranjero. Se han establecido filiales locales en México y Brasil, lo que ha impulsado en gran medida la eficiencia operativa y la calidad del servicio en toda Latinoamérica.

El desarrollo localizado a largo plazo y el perfeccionamiento de sus productos le han valido a JETOUR una sólida reputación y un notable desempeño en el mercado latinoamericano. En 2025, JETOUR ocupó el primer puesto entre todas las marcas de SUV en Panamá, superó a las marcas chinas de SUV en Perú y lideró el segmento de SUV de diseño cuadrado en Chile. Estos logros demuestran plenamente el excelente rendimiento de los productos JETOUR y su amplio reconocimiento en toda Latinoamérica.

PUBLICIDAD

El lanzamiento del G700 en México representa la estrategia de JETOUR de expandirse en el segmento premium de vehículos todoterreno de Latinoamérica. De cara al futuro, JETOUR reforzará aún más su presencia en Latinoamérica mediante el impulso de I+D a nivel local y la entrega de productos y servicios de mayor calidad a los consumidores de la región.

Contacto:

Tina LiuJETOUR Auto+86-13757229826jetourinternational.pr@gmail.comhttps://jetourglobal.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991865/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2991866/2.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/g700-se-lanza-en-mexico-y-jetour-acelera-su-expansion-en-el-mercado-de-vehiculos-todoterreno-premium-de-latinoamerica-302789522.html

FUENTE JETOUR AUTO