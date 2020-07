Informe de director electoral da victoria a la coalición de Granger en Guyana

Según el informe, hubo un total de 475.118 votos válidos emitidos en las elecciones generales de Guyana, de los que la APNU + AFC obtuvo 236.777 votos, mientras que el opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP) tuvo 229.330. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

San Juan, 12 jul (EFE).- El director de Elecciones de Guyana, Keith Lowenfield, presentó un informe a la Comisión Electoral de Guyana (Gecom) en el que se da la victoria en las elecciones del pasado 2 de marzo a la coalición de la gobernante Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC) del presidente David Granger.

La presentación del informe por parte de Lowenfield, divulgada este domingo a través de medios locales, el tercero de este tipo desde los comicios de marzo, fue dado a conocer a la presidenta de la Gecom, la jueza retirado Claudette Singh, el sábado.

Según el informe, hubo un total de 475.118 votos válidos emitidos en las elecciones generales de Guyana, de los que la APNU + AFC obtuvo 236.777 votos, mientras que el opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP) tuvo 229.330.

La formación ANUG recibió 2.275 votos, Cambio Guyana 2.026 votos, Partido Libertad y Justicia (LJP) 2.569 votos, el Partido de la República Popular (PRP) 862 votos, la Iniciativa de Ciudadanía (TCI) 680 votos, el grupo TNM 246 votos y el Partido Republicano Unido (URP) 353 votos.

LA COALICIÓN GUBERNAMENTAL OBTUVO 33 ESCAÑOS

Basado en los votos válidos emitidos, la APNU + AFC obtuvo 33 escaños, el PPP 31 y la lista unida formada por ANUG, LJP y TNM un puesto en la Asamblea Nacional, compuesta por 65 escaños.

Al presentar su informe electoral, Lowenfield le dijo a la presidenta de la Gecom que su informe era consistente con el Artículo 177 de la Constitución y las leyes electorales que rigen el país, en una carta.

Singh informó el viernes a Lowenfield de que debía de preparar un nuevo informe que daría lugar al proceso de publicación de los resultados oficiales de las elecciones del 2 de marzo.

El informe de Lowenfield hecho público hoy fue rechazado por los comisionados electorales del opositor PPP, que alegaron que nuevamente ha introducido cifras que son inexactas y que no reflejan los datos de los votos.

La Gecom, compuesta por representantes electorales nombrados por el Gobierno y la oposición, no se reunió el sábado debido a que los miembros nombrados por el Ejecutivo de David Granger anunciaron que no acudirían a la cita en la que se debía decidir, de forma definitiva, sobre el resultado de las elecciones del pasado 2 de marzo.

EL CCJ DESESTIMO FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES

La petición del informe se hizo después de que el Tribunal de Justicia del Caribe (CCJ), con sede en Trinidad y Tobago, la más alta corte de la región, desestimara un fallo de la Corte de Apelaciones de Guyana en el que Lowenfield basó un informe previo presentado a la Gecom indicando que la APNU + AFC había ganado los comicios de marzo.

El PPP de Irfaam Ali reclamó la victoria por más de 15.000 votos luego del recuento que fue supervisado por un equipo de tres miembros de observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom) que finalizó el 9 de junio y que, efectivamente, dio como ganador a ese partido.

El Caricom acogió el jueves con satisfacción el progreso hacia la finalización del proceso electoral en Guyana tras el fallo del CCJ e hizo un llamamiento a todas las partes interesadas para que respeten la decisión.

Tras la presentación del informe de Lowenfield, el próximo paso es la reunión de la Gecom -probablemente la próxima semana- para decidir sobre si acepta el resultado del responsable electoral, aunque la "mañana" de recursos judiciales en que se ha convertido el recuento de los comicios hace incierto el desenlace final de estas controvertidas elecciones celebradas en marzo.