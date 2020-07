Lana del Rey publicará su primer libro de poesía en septiembre

La cantante y compositora estadounidense Lana del Rey. EFE/ Domenech Castelló/Archivo

Los Ángeles (EEUU), 9 jul (EFE).- La cantante y compositora estadounidense Lana del Rey publicará el 29 de septiembre su debut literario "Violet Bent Backwards Over the Grass", un libro de poesía que acompañará de un disco en el que recitará los versos con música.

Mientras que la edición impresa del libro y las copias físicas del disco no llegarán hasta finales de verano, los seguidores podrán escuchar los poemas en audio desde el 28 de julio a través de internet, aseguró la artista este jueves en sus redes sociales.

"He estado escribiendo poemas durante los últimos años y me emociona compartirlos con vosotros", indicó la autora de "Video Games" en un video grabado en Los Ángeles.

Todos los beneficios de las ventas se destinarán a Navajo Water Project, una organización solidaria que beneficia a las comunidades indígenas de Nuevo México, Utah y Arizona, aseguró Del Rey, cuyo nombre de pila es Elizabeth Woolridge Grant.

Como ya había anticipado previamente, "Violet Bent Backwards Over the Grass" será de un disco de "spoken word" (más recitado que cantado) y tomará el relevo de "Norman Fucking Rockwell" (2019), su sexto álbum de estudio en 7 años que logró la nominación al Grammy y figuró en las listas de los mejores trabajos del año.

"Lana Del Rey es una artista que define la época. Ella es una creadora de mitos y una autora visionaria que es capaz de articular y crear el ambiente para un momento cultural ", dijo Stuart Roberts, editor principal de Simon & Schuster.

Recientemente, Del Rey protagonizó una polémica con una carta en la que se reafirmaba contra quienes la acusan de "glamourizar el abuso" y comparaba la recepción que tienen sus letras con las de otras cantantes exitosas.

"Doja Cat, Ariana (Grande), Camila (Cabello), Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj y Beyoncé han tenido números 1 cantando sobre ser sexy, andar desnudas, follar, engañar...", señaló en un mensaje titulado "pregunta para la cultura".

"¿Puedo volver a cantar sobre relaciones que no son perfectas, bailar por dinero, o cualquier cosa que quiera sin ser crucificada ni que se diga que estoy 'glamourizando el abuso'?", cuestionó la autora de aquel "Born To Die" que sacudió la industria musical en 2012 y han citado como referencia por Billie Eilish y Taylor Swift, entre otras artistas.