Perú mantiene tasa clave cerca de cero por caída récord del PIB

(Bloomberg) -- El banco central de Perú mantuvo su tasa de interés de referencia en un mínimo histórico por tercer mes para respaldar los préstamos, luego de que un confinamiento inducido por el virus deprimiera la economía e impulsara a las empresas en dificultades a obtener créditos.

La junta del organismo, dirigida por el presidente del banco, Julio Velarde, mantuvo la tasa de interés de referencia en 0,25% el jueves, la más baja entre los bancos centrales de América Latina. Los 8 analistas encuestados por Bloomberg anticiparon la decisión.

Perú se dirige a la mayor contracción económica en un siglo este año, después de que la pandemia de coronavirus obligara al gobierno a cerrar las industrias desde la construcción hasta los textiles casi de la noche a la mañana, dejando a millones sin trabajo. Se está produciendo una reapertura escalonada de la economía, incluso mientras el gobierno lucha por controlar el brote.

Las empresas están aprovechando las bajas tasas de interés para resistir una caída de la demanda. Un programa para proporcionar a las empresas 60.000 millones de soles (US$17.100 millones) en préstamos baratos ha reducido las tasas de los bancos comerciales. El banco central inició la semana pasada una segunda fase que Velarde ha llamado indispensable para la recuperación de la economía.

La actividad económica cayó 40,5% en abril, y el banco central pronostica una contracción de 12,5% para el año.

Los formuladores de política redujeron la tasa de interés en 2 puntos porcentuales entre marzo y abril y han dicho que la tasa se mantendrá baja durante un “período prolongado”.

La tasa de interés se mantendrá sin cambios durante 2020 y la mayor parte de 2021 o “hasta que haya signos claros de una recuperación económica sostenida”, dijo Mario Guerrero, economista de Scotiabank Perú, antes del anuncio del banco central.

