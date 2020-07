Los famosos cuentan sus besos más locos

El cantante español Pablo Alborán fue registrado al posasr para Efe, durante una entrevista, en Madrid (España). EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Miami, 5 jun (EFE News).- El “Día internacional del beso” se celebra este lunes y para festejarlo Efe pidió a famosos como Pablo Alborán, Camilo, Carlos Vives, BEBE, Mau y Ricky, los miembros de la Arrolladora Banda El Limón y los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita, entre otros, que contaran cuál fue el beso “más loco” que más recuerdan.

Algunos se remontaron a su infancia, otros a la adolescencia y otros a actividades con fans que se pasaron de la mano, literalmente. Sin embargo, todos los hicieron memoria con una gran sonrisa y hasta carcajadas.

Uno de los que disfrutó más de la pregunta fue Alborán, quien no podía parar de reír tras preguntar si debía contar el lugar del cuerpo más loco donde le habían besado. Al final se decidió a narrar un beso infantil que “me lo dio una niña que se llamaba Sandra, detrás de una zona donde estaban los autobuses, al lado de un ventanal muy grande, muy parecido al del video de la canción", dijo en referencia a su tema con Camilo “El mismo aire”.

Otro con un loco beso escolar fue Esaúl García, uno de los cantantes de la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho. “Fue en un salón del colegio, hasta delante del maestro. Al final nos cacharon (descubrieron) y llamaron a los papás, se puso súper complicado", recordó.

El actor, productor y escenógrafo mexicano Emiliano Zurita también se fue a su época del colegio para recordar ese momento. “Mi primer beso fue también el más loco, porque fue en el camión (autobús) de la escuela, que es un sitio muy raro. Estaban los otros niños alrededor”, relató.

El beso más loco de su hermano, el actor, productor y director Sebastián Zurita, implica quizá un delito, pues dijo tener 10 años, cuando se escondía en “los tubos de Piccolo Mundo (un parque de atracciones para niños en la Ciudad de México) para darse besos con las encargadas de la atracción, que tenían como 20 años”.

BESOS ROBADOS

Camilo también tuvo el beso más loco que recuerda con una mujer mayor. “Yo tenía como 14 años y acababa de ganar un concurso (de reality TV) cuando una señora me reconoció en el ascensor y me dio un tremendo beso, un jamón. Yo lo recuerdo como algo muy bonito, pero ahora pensándolo…”

Don René Camacho, el creador de la Arrolladora tenía menos de 20 años cuando una fan “muy bajita, me llegaba a menos del pecho, saltó como un pollo para darme un beso. Fue muy loco porque no me lo esperaba. Todavía me acuerdo del brinco que dio esa mujer”.

Más de un año antes de que Carlos Vives cantara “Déjame robarte un beso” con Sebastián Yatra, una de sus seguidoras le hizo lo mismo de una forma tan loca como memorable. El episodio causó una gran conmoción y fue el beso más loco del cantautor colombiano.

Una admiradora se subió al escenario durante un concierto en Canadá. “Eso pasa a veces”, reconoció Vives. Lo que no pasa es lo que hizo la mujer, quien le “agarró la cabeza y me dio un apasionado beso en la boca”. El video del incidente le dio la vuelta al mundo, con sus fans pensando en su esposa Claudia Elena.

SIn embargo, la que tuvo el problema fue su admiradora, quien estaba lidiando con la demanda de divorcio de su marido, según la última vez que se supo de ella.

Mientras que en el caso de Josi Cuen, cantante de La Arrolladora, ese beso loco no vino de una admiradora sino del esposo de ésta.

El artista conversaba con un grupo de admiradores de la banda, en un encuentro VIP previamente organizado, cuando una de las mujeres que estaba allí le plantó un beso en la boca. “Yo me preocupé porque estaba allí el marido mirando, pero el hombre en vez de enojarse se acercó y me plantó otro, pero en el cachete”, recordó el artista.

BESOS INESPERADOS

Ricky Montaner, quien con su hermano Mau forma el dueto Mau y Ricky, contó que el beso más loco se lo dio la novia de un amigo. “Se acercó a saludarme y me besó en la boca con bastante entusiasmo”, recordó el cantautor de “Me enamora”. Afortunadamente, el chico no la vio y él hasta la fecha no ha dicho nada.

La cantautora española BEBE viajó en su memoria a una noche de baile en un bar “donde estás súper feliz con el musicón que escuchas y de repente ves a alguien en la misma onda, que está disfrutando igual que tú y se pasan al lado uno al otro y se dan un tremendo morreo y después sigues como si nada”.

Alicia Civita