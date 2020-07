Irán impone nuevas restricciones tras aumento del contagios

4 jul (Reuters) - A los iraníes que no usen mascarillas se les negarán los servicios del Estado y los lugares de trabajo que no cumplan con los protocolos sanitarios serán cerrados por una semana, dijo el sábado el presidente Hassan Rouhani al lanzar nuevas medidas para tratar de frenar el coronavirus.

Irán ha registrado un total de 237.878 casos el sábado y otras 148 muertes, lo que eleva el número de víctimas en el país a 11.408, dijo la portavoz del Ministerio de Salud, Sima Sadat Lari, en la televisión estatal.

El uso de mascarillas será obligatorio a partir del domingo en los lugares públicos cubiertos, dijo Rouhani en la televisión estatal después de que se impusieran restricciones más severas en las ciudades y pueblos de cinco provincias donde el brote está aumentando tras la relajación de las medidas de confinamiento a partir de mediados de abril.

"Los trabajadores públicos no deben atender a las personas que no lleven mascarillas y los empleados que no las llevan deben ser considerados ausentes y enviados a casa", dijo Rouhani.

Un sitio web del Gobierno iraní publicó fotos de Rouhani, quien rara vez es visto usando una mascarilla, con el rostro cubierto.

Los infectados tienen el "deber religioso" de notificar a los demás, dijo Rouhani, y añadió: "Mantener su infección en secreto viola los derechos de otras personas".

El Gobierno ha tratado de convencer a la población reacia en aceptar el uso de las mascarillas y una campaña de una semana de duración de la televisión estatal ha estado advirtiendo a los espectadores que "el corona no es una broma".

Una presentadora de televisión al final de cada noticiario se pone su mascarilla y dice: "No hay nadie a tres metros de mi, pero fuera del estudio llevo una mascarilla". Tú también tienes que llevar una".

Los medios de comunicación estatales informaron el sábado de que 19 jugadores de fútbol iraníes de los clubes nacionales Esteghlal y Foolad Khuzestan habían dado positivo en la prueba del coronavirus.

Otros cinco miembros del parlamento iraní también han dado positivo, según la agencia de noticias semioficial Fars.

Mientras tanto, las fuerzas armadas iraníes han reducido su entrenamiento básico de combate a un mes debido al aumento de la propagación.

