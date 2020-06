Se retiran del Travelers 5 golfistas, uno con COVID-19

Cinco golfistas, incluidos Brooks Koepka y Webb Simpson, se dieron de baja del Travelers Championship. Cuatro lo hicieron como parte de una reacción en cadena, que privilegió la precaución ante el coronavirus y que pone sobre aviso a la Gira de la PGA.

“La bola de nieve está creciendo”, dijo Graeme McDowell a The Associated Press después de retirarse el miércoles debido a que Ken Comboy, quien ha sido su caddie durante años, dio positivo por el virus.

La Gira dio a conocer los resultados de las pruebas, que mostraron tres positivos en el TPC River Highlands en Connecticut —el golfista Cameron Champ y los caddies de Koepka y McDowell. No hubo ningún positivo en el evento del Korn Ferry Tour en Utah.

La pandemia de COVID-19 paralizó el golf durante tres meses. Al iniciar la tercera semana desde la reanudación, se han realizado 2.752 pruebas en la Gira de la PGA y en el evento del Korn Ferry Tour en cinco estados, con siete resultados positivos.

Sólo en la Gira de la PGA se han realizado 1.383 pruebas con cuatro positivos.

“Es un número bajo en términos de porcentaje pero cada número hace daño”, dijo el comisionado de la PGA Jay Monahan. “Creo que todos necesitamos recordar que todos estamos aprendiendo a vivir con el virus”.

“Es muy claro que este virus no se irá”.

Nick Watney fue el primer jugador que dio positivo la semana pasada en el RBC Heritage en Hilton Head Island, Carolina del Sur, un sitio que estuvo repleto de gente de vacaciones.

Champ dio positivo el martes en el Travelers e inmediatamente se retiró. Cuatro jugadores más se dieron de baja a pesar de que arrojaron resultados negativos.

Koepka reconoció que su caddie Rick Elliot dio positivo y posteriormente se realizó otra prueba que dio negativa. Sin embargo prefirió darse de baja y se sintió especialmente decepcionado de que su hermano menor, Chase, se hubiera retirado después de que ganó una rara oportunidad de jugar en la clasificación del lunes.

Simpson, quien ganó el RBC Heritage la semana pasada con un marcador histórico y trepó a la quinta posición de la clasificación mundial, se retiró después de conocer que uno de sus familiares dio positivo.

Monahan dijo que la Gira continuará y que no hay un número de casos positivos que llevarían a suspender el golf otra vez.

“Creemos que estamos en un camino que permitirá seguir con el regreso del golf”, indicó Monahan. “Pero estén seguros que no habrá muchas noches de insomnio. Cuando trabajas en un mundo incierto hay muchas cosas de qué preocuparse”.

McDowell dijo que su caddie viajó en un vuelo comercial lleno desde Dallas hasta Orlando, Florida después de que no pasó el corte en Colonial. Ese lunes, ambos asistieron a un funeral junto con Elliott, quien creció en Irlanda del Norte con McDowell.

Al funeral asistió también el entrenador de McDowell. Después, todos viajaron seis horas en automóvil hasta Hilton Head.

“El problema es que hay gente que ha dado negativo en la prueba y aún podrían tener el virus”, indicó McDowell. “Es lo que estamos aprendiendo. Ricky pasó la prueba el lunes y dio positivo esta mañana”.

La PGA reanudó la Gira con una marca perfecta: 487 pruebas a jugadores que arribaron a Colonial en Fort Worth, Texas; 98 jugadores en vuelos fletados hasta Carolina del Sur, 398 pruebas en Hilton Head Island. Todas negativas.

Pero ahora hay cuatro casos positivos en los últimos seis días y Monahan dijo que no le sorprendería si surgen más la próxima semana en Detroit o en las siguientes dos semanas en Ohio.

“Creo que es la realidad en la que tenemos que vivir”, dijo. “Estamos haciendo todo lo posible para que no sea el caso, pero creo que nadie debería sorprenderse. Espero que no tengamos más, pero decir que no habrá ningún caso sería engañoso pues estamos aprendiendo en el camino”.