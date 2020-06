Casi el 75 % de los estadounidenses apoya las protestas por la muerte de Floyd

People participate in a Black Lives Matter march in Fort Greene Park in Brooklyn, New York, USA, 08 June 2020. EFE/Justin Lane

Washington, 9 jun (EFE).- El 74 % de los estadounidenses apoya las protestas de las últimas dos semanas originadas por la muerte del afroamericano George Floyd el 25 de mayo a manos de la Policía en Mineápolis, según una encuesta publicada este martes por The Washington Post, en la que el 61 % desaprueba la gestión del presidente de EE.UU., Donald Trump, en este asunto.

El sondeo apunta que el apoyo a las manifestaciones está muy extendido al margen de la ideología política de los preguntados, pues tanto la mayoría de los demócratas (87 %), como independientes (76 %) o republicanos (53 %) han expresado su solidaridad con las protestas.

Donde sí se aprecia una diferencia partidista es en la percepción de la violencia vista en las concentraciones, ya que mientras el 56 % de los demócratas dice que las protestas fueron principalmente pacíficas, el 65 % de los republicanos cree que las manifestaciones fueron mayoritariamente violentas.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados, el 66 %, no culpa de estos enfrentamientos ni a la Policía ni a los manifestantes, sino a "otras personas que actúan de forma irresponsable".

Por su parte, la respuesta del presidente Donald Trump ante las protestas es desaprobada por un 61 % de los encuestados, mientras que es considerada como positiva por el 35 %.

Al hilo de esto, un 47 % de los encuestados ahonda más en su desasosiego con la gestión del mandatario y afirma "desaprobarla con vehemencia".

Además, el sondeo muestra un gran cambio respecto a las actitudes de los estadounidenses hacia la Policía, pues el 69 % de los preguntados consideran que la muerte de Floyd representa un problema sistemático dentro de las fuerzas del orden, mientras que un 29 % cree que su muerte es unicamente un caso aislado.

Estos datos contrastan con los recogidos por una encuesta de The Washington Post en 2014, tras la muerte a manos de la Policía de un joven negro que no iba armado, y es que en ese momento el 51 % de los preguntados consideró ese suceso como un hecho aislado, frente al 43 % que creía que era un exponente de un problema mayor.

Le encuesta publicada hoy fue realizada por el mismo rotativo en colaboración con la George Mason University mediante entrevistas telefónicas a 1.006 ciudadanos y que tiene un margen de error de 3,5 puntos.