Sánchez espera que la situación en Ceuta esté estabilizada a finales de año

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Madrid, 14 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, espera que a finales de año se haya podido ya estabilizar la situación en Ceuta, y ha rechazado que los wasaps del CNI al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma fueran una alerta de lo que realmente ocurrió.

En una entrevista en el programa 'El Intermedio', de La Sexta, Sánchez ha vuelto a defender la necesidad de una buena relación con Marruecos y ha reclamado paciencia para que se pueda solucionar totalmente la crisis.

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Sánchez ha recordado que el plazo dado para el mando único es hasta final de año y espera que para entonces ya esté estabilizada la situación. EFE