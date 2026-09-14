La Universidad de Granada suspende la movilidad de estudiantes a la Autónoma de Morelos

Guardar

Granada (España), 14 sep (EFE).- La Universidad de Granada (UGR) ha suspendido la movilidad de sus estudiantes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México) en la que cursaba sus estudios desde hace un mes la joven canaria Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, asesinada por apuñalamiento en la ciudad de Cuautla.

Así lo ha asegurado en un mensaje enviado a los medios la vicerrectora de internacionalización de la Universidad de Granada, Inmaculada Marrero Rocha, quien ha explicado que ya han contactado con los tres estudiantes que tendrían previsto una movilidad en ese centro mexicano para indicarles que esta se ha suspendido y que serán reubicados en otras universidades según sus preferencias.

PUBLICIDAD

La UGR tiene a 17 estudiantes en otras universidades mexicanas ya en este primer semestre y otros 24 tiene previsto incorporarse a lo largo del curso.

A todos ellos, ha señalado la vicerrectora, se les ha comunicado que "si sienten que están inseguros" o por lo ocurrido no se sienten cómodos en ese destino la Universidad puede reubicarlos en otros.

En caso de que se trate de estudiantes que ya estén en México, la universidad puede gestionar su regreso y su reubicación si lo piden los estudiantes, ha añadido.

Marrero ha explicado que cuando se hizo la actual convocatoria de movilidad de intercambio internacional, en noviembre del 2025, el estado mexicano de Morelos no estaba en el listado de destinos no recomendados por el Ministerio.

Claudia Tacoronte estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y estaba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información, la Fiscalía estatal se encuentra investigando el crimen como feminicidio, conforme al protocolo aplicado a las muertes violentas de mujeres, mientras determina las circunstancias del asesinato y si existieron razones de género.

Las primeras versiones apuntan a que la joven fue atacada con un arma blanca en un presunto intento de asalto en las inmediaciones de la Casa de Cultura, donde trató de resguardarse antes de ser alcanzada por su agresor. Hasta ahora, la Fiscalía no ha descartado ninguna línea de investigación. EFE

PUBLICIDAD