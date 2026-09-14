La bolsa de São Paulo pierde casi un 1 % arrastrada por la incertidumbre electoral

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São Paulo, 14 sep (EFE).- La bolsa de São Paulo retrocedió este lunes un 0,91 % y su índice Ibovespa, referencia del parqué, cerró con 185.500 puntos básicos, arrastrado por los grandes valores, la incertidumbre electoral y la crisis político-judicial en Brasil.

El corro paulista sepultó prácticamente en un día las ganancias acumuladas de la semana pasada, cuando avanzó un 1,1 % a pesar de las graves tensiones en la Corte Suprema del país a menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas.

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En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,41 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,146 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La sesión bursátil también se vio afectada por la creciente incertidumbre electoral.

Los comicios del próximo mes de octubre se perfilan como un pulso entre el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), pero el resultado cada vez es más incierto.

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En este marco, las últimas encuestas muestran a ambos candidatos empatados técnicamente de cara a una eventual segunda vuelta del pleito.

Además, los grandes valores del Ibovespa cerraron en rojo, con caídas para la petrolera estatal Petrobras (-0,5 %) y el gigante minero Vale (-3,5 %), en medio del conflicto en Oriente Medio y sus impactos en la cadena logística de los combustibles fósiles.

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También tomaron el camino de las pérdidas otras compañías siderúrgicas y mineras como Usiminas (-4,7 %) y CSN Mineração (-6,8 %).

En la otra cara de la moneda, al frente del Ibovespa figuraron los papeles de la tecnológica TOTVS (+4,3 %).

El volumen financiero en la bolsa brasileña rondó este lunes los 24.500 millones de reales (4.760 millones de dólares/4.125 millones de euros), en unos 3,7 millones de operaciones financieras, según los resultados preliminares al final de la jornada. EFE