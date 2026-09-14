Congresista republicano denuncia "persecución" de Pedro Sánchez contra Aliança Catalana

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Washington, 14 sep (EFE).- El congresista republicano Carlos Giménez denunció este lunes la "persecución" que, a su juicio, sufre el partido independentista catalán de ultraderecha Aliança Catalana por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos la persecución política que están enfrentando los patriotas de Aliança Catalana por el régimen de Pedro Sánchez en la Moncloa y sus aliados socialistas comunistas en Barcelona", declaró en la red social X.

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Giménez escribió ese mensaje en respuesta a un tuit de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, quien aseguró que "ningún partido político había sufrido una fiscalización ni exposición pública tan brutal" como, en su opinión, la que afrontan los candidatos de su formación.

El congresista republicano, de origen cubano, afirmó que lo ocurrido es "igual a lo que pretendían" hacer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la pasada campaña electoral.

"¡Por eso, no sorprende que Aliança Catalana siga aumentando su popularidad en todas las encuestas!", añadió.

Giménez ha sido crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez, que mantiene una tensa relación con la Administración de Donald Trump por las discrepancias en torno al gasto en defensa y la oposición española a la guerra de Irán. EFE

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