Banco Mundial pronostica peor recesión en ocho décadas por virus

(Bloomberg) -- La economía global tendrá su mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial este año debido a la pandemia de covid-19, lo que reducirá los ingresos y enviará a millones de personas a la pobreza en los países emergentes y en desarrollo, según el Banco Mundial.

El producto interno bruto mundial probablemente disminuirá un 5,2% en 2020, dijo el lunes la organización de desarrollo con sede en Washington en su informe semestral de Perspectivas Económicas Mundiales.

Eso se compara con una proyección en enero de una expansión de 2,5%, y sería la cuarta recesión más profunda de los últimos 150 años después de 1914, 1930-32 y 1945-46, dice el Banco Mundial. La producción per cápita se contraerá en más del 90% de los países, la mayor cantidad desde 1870. La economía se recuperará en 2021, con un crecimiento de 4,2%, señala.

“Esta es la primera recesión desde 1870 desencadenada únicamente por una pandemia, y continúa manifestándose”, dijo Ceyla Pazarbazioglu, vicepresidente de crecimiento equitativo, finanzas e instituciones del Banco Mundial, a periodistas por teléfono. “Dada esta incertidumbre, es muy probable que bajen las calificaciones”.

La disminución en el ingreso per cápita puede llevar de 70 millones a 100 millones de personas a la pobreza extrema, asegura.

Las economías avanzadas se contraerán 7%, lideradas por una contracción de 9,1% en la zona euro, señala el banco. Las economías emergentes y en desarrollo se contraerán 2,5%, su peor desempeño en datos que comienza en 1960, dice. Es probable que los más afectados sean aquellos con una capacidad de atención médica limitada, cadenas de valor globales profundamente integradas, una fuerte dependencia del financiamiento extranjero y una gran dependencia del comercio internacional, las exportaciones de productos básicos y el turismo.

Si bien el Banco Mundial ve que la economía de China registrará un crecimiento de 1% este año, la tasa más baja desde 1976, pronostica que India se contraerá 3,2%. El PIB de EE.UU. puede contraerse 6,1%.

Dos escenarios

El Banco Mundial presenta dos escenarios alternativos. En uno, donde el brote de covid-19 persiste por más tiempo de lo esperado y requerirá la continuación o la reintroducción de restricciones de movimiento, la economía mundial se contraería casi 8% este año. Si las medidas de control se pueden levantar en gran medida en el corto plazo, la contracción sería del 4%, aún más del doble de la crisis financiera mundial de 2009.

“La recesión global sería más profunda si el control de la pandemia demorara más de lo esperado o si el estrés financiero desencadenara incumplimientos en cascada”, dijo el Banco Mundial.

El Fondo Monetario Internacional actualizará su informe Perspectivas de la Economía Mundial el 24 de junio. En abril, el Fondo pronosticó una contracción de 3% para este año, aunque la economista jefe, Gita Gopinath, ha dicho desde entonces que las perspectivas han empeorado. Las metodologías son diferentes, porque los pronósticos agregados del FMI se basan en la paridad del poder adquisitivo, lo que da más peso a las economías en desarrollo, mientras que el Banco Mundial utiliza los tipos de cambio del mercado.

La mayoría de los bancos centrales han reducido las tasas de interés a aproximadamente o por debajo de cero para amortiguar el efecto del coronavirus, y la Reserva Federal inició una gama sin precedentes de programas de emergencia que otorgan hasta US$2,3 billones en préstamos. Los paquetes de estímulo fiscal han variado. Estados Unidos proporciona alrededor de 15% del PIB en apoyo y Alemania alrededor de 4,7%, mientras que el programa de Japón vale alrededor de 42% del PIB, según Bloomberg Economics.

Nota Original:World Bank Forecasts Worst Recession in Eight Decades on Virus

©2020 Bloomberg L.P.