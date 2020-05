San Cristóbal y Nieves celebrará elecciones generales el 5 de junio

El primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris. EFE/ Neil Hall/Archivo

San Juan, 18 may (EFE).- El primer ministro de la Federación de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, anunció este lunes que el próximo 5 de junio se celebrarán elecciones generales en este territorio del Caribe oriental, en las que se decidirá el Gobierno para los próximos cinco años.

El jefe del Estado de este miembro de la Commonwealth es el monarca británico -actualmente la reina Isabel-, quien elige a un gobernador general residente para que le represente en los asuntos locales. El primer ministro es elegido a través de elecciones.

Está previsto que a las elecciones del 5 de junio acudan varios partidos, pero la disputa principal estará entre el opositor Partido Laborista (SKNLP), liderado por el ex primer ministro Denzil Douglas, y la gobernante Unidad en Equipo, una coalición del Movimiento de Ciudadanos Comprometidos (CCM), el Movimiento de Acción Popular (PAM) y el Partido Reformista de Nevis (NRP) y que fue la vencedora en las elecciones de 2015.

Harris, que fue el encargado de llevar a la victoria a la Unidad en Equipo en los comicios anteriores y que aspira a un nuevo mandato, indicó este lunes en una alocución radiofónica que para los electores el "futuro está claro" y aventuró que con dicha unión de partidos la federación "puede avanzar a un futuro más seguro y fortalecido".

Se "ha demostrado que cuando hemos tenido que afrontar la adversidad hemos respondido positivamente", añadió.

"Cuando nos golpearon los huracanes, reconstruimos muchas casas y arreglamos tejados e hicimos que 2.000 familias vivieran con más seguridad" recordó, a la vez que indicó que la federación, de dos islas, ha afrontado ejemplarmente la pandemia del COVID-19.

"Ahora mismo no tenemos ningún fallecido, a nadie hospitalizado y 14 de nuestros 15 casos se han recuperado positivamente", indicó.

"Mis conciudadanos y residentes, en los últimos cinco años, su Gobierno de Unidad en Equipo ha estado trabajando en la construcción de un futuro más fuerte y seguro para San Cristóbal y Nieves: un futuro de más hogares, nuevos empleos, calles más seguras y oportunidades reales para nuestros jóvenes", advirtió.

Harris dijo que en una eventual nueva Administración tendrá en consideración los "tiempos sin precedentes" que se viven por la pandemia e indicó que la salud pública seguirá siendo la máxima prioridad.

"Tenemos planes para nuestro segundo mandato para lograr ese futuro más fuerte y seguro. Este plan otorgará un papel más importante a la agricultura en el contexto de la seguridad alimentaria. Nuestro plan consiste en estar a la vanguardia de las TIC (información, comunicación y telecomunicaciones)", indicó.

"Debemos continuar trabajando duramente para mantener nuestra federación en una senda más fuerte y más segura de cara al futuro", agregó

Harris también se mostró partidario de empoderar a la juventud a través de una educación de calidad y su formación, así como de recuperar el crecimiento turístico.

Por otro lado, el líder de SKNLP, Denzil Douglas, afirmó que su partido está totalmente entregado a disputar las elecciones.

"La gente está lista", dijo, y agregó que en los próximos 21 días el SKNLP expondrá sus políticas socioeconómicas al electorado.

Douglas, que gobernó este territorio durante 20 años (1995-2015), aseguró que no se siente intimidado por el hecho de que el Gobierno haya decidido convocar las elecciones durante un estado de emergencia por la pandemia, que también resultó en el cierre de las fronteras del país.

Por otra parte, indicó que durante años la juventud ha sido olvidada por la administración actual. "No existen, no han tenido oportunidades. Traemos también un paquete de alivio económico para este grupo de la población", concluyó.

La federación tiene 269 kilómetros cuadrados (la isla de San Cristóbal tiene 176 kilómetros cuadrados y 93 la de Nieves), dividida en catorce áreas administrativas.