Más de 4 millones de casos de coronavirus en el mundo y Brasil supera 10.000 muertes

Videografía que muestra el número de muertes por coronavirus en Brasil llegando a 10,627 RÍO DE JANEIRO, BRASIL8 DE MAYO DE 2020FUENTE: GOVERNMENT OF THE STATE OF RIO DE JANEIRORESTRICCIONES: NO RESALE 2 DEPECHES DE CONTEXTE: URGENTE ¥ Más de 4 millones de casos declarados de coronavirus en el mundo (recuento AFP)París, 9 Mayo 2020 (AFP) - El número de personas contaminadas con el nuevo coronavirus en todo el mundo superó oficialmente los cuatro millones, siendo que más de tres cuartos de ese total de casos se han declarado en Europa y Estados Unidos, de acuerdo con un conteo de AFP con base en fuentes oficiales actualizado el sábado a las 9:45 GMT.Así, se registraron al menos 4.001.437 casos de infección, con 277.127 muertos, especialmente en Europa -el continente más severamente golpeado, con 1.708.648 casos y 155.074 muertes- y Estados Unidos, que cuenta con 1.305.544 contaminados y 78.320 víctimas fatales.bur-sim/sc/fjb/ahg ------------------------------------------------------------- Brasil supera las 10.000 muertes y 150.000 casos de coronavirus =(Fotos)= Río de Janeiro, 10 Mayo 2020 (AFP) - Brasil superó este sábado los 10.000 muertos por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales que lo convierten en el sexto país con el mayor número de fallecidos por la pandemia. Con 10.627 muertos y 155.939 casos confirmados, Brasil es el país latinoamericano más afectado por el virus, que ya se ha cobrado 277.000 vidas en todo el planeta.Los científicos proyectan que el número real de casos en Brasil podría ser más de 15 veces superior, dada la incapacidad del país de realizar pruebas generalizadas.En las últimas 24 horas, el gobierno registró 10.611 casos nuevos y 730 muertes, la segunda mayor cifra diaria de defunciones, tras el récord registrado el viernes (751). - Bolsonaro pasea en moto acuática -Tras superar la marca de 10.000 muertos, el Congreso brasileño y el Supremo Tribunal Federal (STF) declararon un período de luto oficial de tres días. Los presidentes de las cámaras de Diputados y senadores pidieron a la población seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para disminuir el ritmo de contagios mientras el país se prepara para "un retorno seguro y definitivo a la normalidad"."La salida para esta crisis está en la unión, el diálogo y la acción coordinada -amparada en la ciencia- entre los poderes, las instituciones", afirmó en una nota de prensa el presidente de la corte suprema, Dias Toffoli. Bolsonaro no se pronunció sobre el nuevo balance.En cambio, se lo vio paseando en moto acuática por el lago Paranoá, que baña las orillas de los barrios más acomodados y la residencia oficial en la capital Brasilia, de acuerdo con fotos y videos divulgados por el sitio de noticias Metrópoles y replicados por grandes periódicos como Folha de S. Paulo y Estadao. Consultada por la AFP, la Presidencia afirmó por email que "no comentará" el número de muertes por la covid-19. - Medidas de aislamiento -Sao Paulo, estado del sureste brasileño con casi 46 millones de habitantes y motor económico del país, concentra más de 3.600 muertes y más de 44.400 casos. Resistiendo las presiones de Bolsonaro, que se opone a las medidas de aislamiento por su impacto en la economía, el gobernador Joao Doria anunció esta semana que prolonga hasta el 31 de mayo la cuarentena parcial impuesta desde marzo, que incluye la suspensión de las clases y el cierre de comercios no esenciales para evitar la circulación de personas. El vecino Rio de Janeiro, donde viven más de 16 millones de personas, le sigue con 1.653 fallecidos y 16.929 contagios. El gobernador Wilson Witzel también prorrogará el próximo lunes las medidas de confinamiento parcial hasta final de mayo, según confirmó su asesoría a la AFP este sábado. Estados menos poblados como Ceará, Pernambuco (noreste) y Amazonas (norte) ya rondan el millar de muertos cada uno y están viendo sobrepasada su capacidad de internar pacientes en unidades de terapia intensiva. Mientras la curva de contagios se acelera y la saturación de los servicios de salud se vuelve inminente, especialistas recomiendan endurecer las medidas de confinamiento para contener la propagación del virus. Pero tales recomendaciones chocan de frente con el discurso y las actitudes del presidente, que en plena crisis destituyó a su antiguo ministro de Salud por divergencias en el manejo de la crisis y ha participado personalmente en manifestaciones callejeras contra las medidas de cuarentena. Cuando el país había registrado 5.000 muertes por el virus, Bolsonaro respondió, consultado por un periodista: "¿Y qué? Lo siento. ¿Qué quiere que haga? Soy Mesías (de segundo nombre), pero no hago milagros".mel/dga