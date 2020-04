(Bloomberg) -- Una mayor capacidad para procesar pruebas de coronavirus causó que el número de casos confirmados en Ecuador se duplicara en un día a 22.719, solo superado por Brasil en América Latina.

“No se trata de un brote masivo de casos, sino de la incorporación de los resultados de muestras que se habían tomado hace semanas y estaban represadas”, dijo la ministra del Interior, María Paula Romo, durante una presentación de datos. Esa es una buena noticia”.

Según los datos actuales, cerca de la mitad de las personas evaluadas han resultado positivas.

La pandemia ha afectado duramente al país de 17,5 millones de personas. En la provincia de Guayas, que tiene dos tercios de los casos registrados, las autoridades de salud se vieron sobrepasadas en marzo y abril debido a un gran aumento del número de fallecidos. Incluso algunas familias no tuvieron más remedio que dejar los cadáveres en las calles con la esperanza de que los recogieran.

Oficialmente, el número de muertes por casos confirmados de COVID-19 en todo el país es de 576, pero hay muchas personas fallecidas por cuadros respiratorios sin diagnóstico confirmado. En Guayas, el número de muertes durante la primera quincena de abril fue de 6.700, en comparación con solo 1.000 en un período normal de dos semanas.

Algunos datos, incluidas las llamadas a los servicios de emergencia, muestran que las medidas de cuarentena han llevado gradualmente a una desaceleración de las infecciones, dijo Romo.

“Podemos decir que el pico ya pasó en la mayoría de las provincias”, agregó, lo que permite que el Gobierno revierta medidas que incluyen un toque de queda de 2 p.m. a 5 a.m. a partir del 4 de mayo, “pasaremos del aislamiento al distanciamiento social”, dijo.

El Gobierno impondrá horarios escalonados para oficinas, fábricas y transporte público para evitar que las personas se concentren durante las horas punta. Si las infecciones aumentan, Ecuador se cerrará nuevamente, explicó.

Nota Original:Ecuador Test Results Are In and Confirmed Cases Have Doubled

