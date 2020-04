(Bloomberg) -- Los futuros de maíz en Dalián se están negociando cerca del nivel más alto desde 2015 ante un incremento de la demanda a medida que las fábricas de piensos y las refinerías reanudan la producción y los volúmenes de cerdos se recuperan de la peste porcina africana. La diferencia frente a los futuros de maíz de Chicago, que rondan los niveles más bajos desde 2016, se está ampliando.

Los datos de EE.UU. muestran que la producción de etanol en el país cayó al nivel más bajo por tercera semana consecutiva. Más de una tercera parte de la cosecha de maíz de Estados Unidos se usa generalmente en la producción de biocombustibles, pero las ventas de combustible se han desplomado ya que muchas personas se quedan en casa para evitar contraer el coronavirus.

Los futuros de los cultivos en Chicago subieron por primera vez en cuatro días, pero registran una caída a nivel semanal, con la soja y el trigo cerca de un mínimo de casi un mes. Egipto, el mayor importador de trigo, celebra una subasta de compra el jueves. Los futuros de harina de soja en China cayeron ante las expectativas de un aumento de las llegadas de importaciones.

Nota Original:China Corn Hits Highest Since 2015, Widening Gap With Chicago

