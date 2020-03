Actualiza con declaraciones del presidente Iván Duque y ministro de Salud ///Bogotá, 6 Mar 2020 (AFP) - Colombia detectó su primer caso del nuevo coronavirus en una mujer de 19 años que llegó a Bogotá desde la ciudad italiana de Milán, informó el gobierno este viernes."Como era advertible de tiempo atrás y dada la propagación del virus en el mundo (…) hoy en Colombia ha sido reportado un caso", declaró el presidente Iván Duque en una alocución pública realizada en la capital.La joven, cuya nacionalidad no ha sido precisada, "presentó síntomas y acudió a los servicios de salud donde se le tomaron las muestras para el análisis respectivo. Ante esto, el Instituto Nacional de Salud confirmó resultados positivos a las pruebas", confirmó el ministerio de Salud en un comunicado. La estudiante fue atendida el 2 de marzo en una clínica del norte de la ciudad y actualmente "se le permite un aislamiento en su domicilio" porque "se encuentra en buenas condiciones, asintomática", precisó en rueda de prensa el jefe de esa cartera, Fernando Ruiz. Según el ministro, 16 personas cercanas a la paciente están en "aislamiento preventivo en sus respectivas residencias, por siete días a partir del contacto". La mujer estudia en Italia, principal foco de la enfermedad en Europa, y "regresó" a la capital colombiana el 26 de febrero, escribió por su parte la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su cuenta en Twitter."Seguiremos protocolo y tratamiento acordado. Tranquilidad, cero pánico", agregó López.El ministerio activó "la fase de contención" en todo Colombia, donde se han redoblado los controles migratorios para intentar mantener a raya el virus.El COVID-19, detectado por primera vez en la provincia china de Wuhan, deja más de 100.000 infectados y al menos 3.456 muertos en 93 países y territorios, según un balance de AFP realizado este viernes sobre la base de fuentes oficiales.En Latinoamérica, la enfermedad se ha presentado en Brasil, Argentina, México, Perú, República Dominicana, Chile y Ecuador. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales en la región.raa-lv/dl/mls ------------------------------------------------------------- Turista estadounidense es primer caso de coronavirus en CentroaméricaSan José, 6 Mar 2020 (AFP) - Una turista estadounidense fue confirmada este viernes como el primer caso del nuevo coronavirus en Centroamérica, informó el gobierno de Costa Rica.El ministro costarricense de Salud, Daniel Salas, precisó que se trata de un caso "importado", por tratarse de una estadounidense que contrajo el virus fuera del país centroamericano.La turista afectada, de 49 años, ingresó a Costa Rica el 1 de marzo e hizo un recorrido por el Pacífico y norte del país.Actualmente permanece en "estricto aislamiento" en un hotel de San José junto a su esposo, de 49 años, quien había tenido contacto en Nueva York con personas que dieron positivo en pruebas del COVID-19."El señor no ha manifestado síntomas, la señora sí pero son síntomas de gripe muy leves, diarrea y dolor abdominal", precisó Salas en conferencia de prensa junto a autoridades de salud y el presidente Carlos Alvarado.Salas indicó que otros dos casos sospechosos dados a conocer el jueves dieron negativo en las pruebas del coronavirus. Se trata de dos mujeres de 47 y 52 años que estuvieron de viaje turístico en Italia y Túnez.Las autoridades sanitarias costarricenses identificaron a cinco personas que tuvieron contacto cercano con la pareja estadounidense y han sido sometidas a pruebas para determinar si portan el coronavirus, indicó el ministro.Explicó que la detección del primer caso "no significa que haya transmisión sostenida de persona a persona" en Costa Rica, y que "no se amerita suspender actividades de concentración masiva, lecciones o parecido".El COVID-19, originado en China, ha contagiado a más de 100.000 personas en todo el mundo, con 3.456 muertos en 92 países.mas/mps