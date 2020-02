Con evacuación de estadounidenses, declaración de pasajera, declaración ministro de Salud, cambio de origen ///Yokohama, Japón, 16 Feb 2020 (AFP) - Estados Unidos empezó la evacuación de sus ciudadanos que se encuentran desde hace días frente a las costas de Japón en un crucero en cuarentena donde se han constatado 355 casos del nuevo coronavirus.La evacuación llega cuando las autoridades de Japón han incrementado sus advertencias sobre el brote, instando a los ciudadanos a evitar lugares concurridos.Las autoridades estadounidenses anunciaron el sábado que recomendaban a sus ciudadanos a bordo abandonar el barco y volar de vuelta a Estados Unidos. Varios países anunciaron medidas similares para evacuar a sus ciudadanos del crucero.La madrugada del lunes los estadounidenses salieron del barco en grupos, pasando por un control de pasaportes improvisado, aunque no se sometieron a controles de salud, declaró a la AFP Sara Arana, una pasajera californiana. Después subieron a bordo de autobuses, donde los conductores llevaban trajes protectores, y se les informó de que más de una docena de vehículos viajarían en un convoy."Estoy feliz y lista para irme", dijo Arana a la AFP antes de salir del barco. "Necesitamos una cuarentena correcta, esta no lo era", agregó.El gobierno de Estados Unidos debería haber intervenido "mucho antes, al principio", dijo esta trabajadora social médica de 52 años.Dos vuelos chárter deben llevar a los pasajeros del crucero a Estados Unidos, donde una parte permanecerá en cuarentena 14 días en una base militar de California y otra en Tejas. - Negativa a evacuar - Pero otros ciudadanos estadounidenses rechazaron la evacuación, a pesar de haber sido advertido de que aún tendrán que esperar dos semanas y dar negativo en los tests del virus antes de que puedan volver a Estados Unidos."Mi salud está bien. Y mis dos semanas de cuarentena casi han terminado. ¿Por qué querría subirme a un autobús y a un avión con otra gente que cree que está infectada cuando he pasado casi dos semanas aislado de esa gente?", tuiteó Matt Smith, un abogado a bordo del barco con su mujer.Este domingo se habían registrado 355 casos en este barco, 70 más respecto al sábado, cuando se contabilizaron 67 nuevos contagios respecto al viernes.Pero las 3.711 personas que se hallan a bordo no han sido sometidas todas a los análisis que permiten establecer su eventual contaminación."Hasta ahora hemos efectuado pruebas a un total de 1.219 personas", declaró el ministro japones de Sanidad, Katsunobu Kato, a la cadena nipona NHK.El fin de la cuarentena de los pasajeros del crucero está normalmente previsto para el 19 de febrero, pero los recientes acontecimientos podrían modificar este calendario.El "Diamond Princess" efectuaba un crucero con varias escalas en Asia cuando un pasajero que desembarcó en Hong Kong dio positivo por el nuevo coronavirus aparecido en la ciudad china de Wuhan (centro).A raíz de ese caso, cuando el crucero llegó a las costas de Japón no logró autorización para atracar y todas las personas fueron puestas en cuarentenaLos casos confirmados han sido desembarcados y transferidos a hospitales japoneses especialmente equipados. - "Nueva fase" - Otros gobiernos también anunciaron su intención de repatriar a sus ciudadanos. Hong Kong quiere repatriar a 350 hongkoneses "lo antes posible" y Canadá desea hacer lo propio con los cerca de 250 canadienses a bordo del crucero.Australia y Taiwán también contemplan la opción de evacuación, según los medios locales.Además de los casos en el crucero, las autoridades niponas han informado de seis nuevos casos registrados el domingo, la mayoría en Tokio, lo que eleva a 59 el número de casos confirmados.Con el aumento de los contagios, el ministro de Salud, Katsunobu Kato, advirtió de que el país estaba "entrando en una nueva fase"."Estamos viendo casos de infección en los que no podemos rastrear sus rutas de transmisión", informó, y pidió a la población que evite reuniones "no esenciales".Con 1.662 decesos, China continental concentra el 99,9% de las muertes registradas en el mundo por el nuevo coronavirus y más de 68.000 personas han sido infectadasHasta ahora se han registrado cuatro decesos fuera de China continental: en Francia, Filipinas, Hong Kong y Japón.hih-kap/elm/me/pc/bc/eg ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ Al menos 40 estadounidenses infectados con nuevo coronavirus en crucero en JapónWashington, 16 Feb 2020 (AFP) - Al menos 40 estadounidenses en cuarentena a bordo de un crucero en Japón se infectaron con el nuevo coronavirus, que ha causado la muerte a cerca de 1.700 personas, dijo este domingo un alto funcionario de la salud de Estados Unidos."Cuarenta de ellos han sido infectados", dijo Anthony Fauci, funcionario de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses (NIH) a la cadena CBS. "No irán a ninguna parte. Estarán en hospitales en Japón", agregó.ia/jm/piz/gm