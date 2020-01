OMS declara emergencia internacional ante nuevo coronavirus en ChinaGinebra, 30 Ene 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves la emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China, aunque señaló que "no hay razones" para limitar los viajes o el comercio con ese país."Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles (...) No significa desconfianza con China" aseguró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus."La OMS no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción" de viajes o comercio, añadió el jefe de la OMS.dt/har/jz/mb