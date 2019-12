Para 2019, Post Malone es el artista más reproducido a nivel mundial. Billie Eilish, Grande, Sheeran y Bad Bunny completan los primeros cinco puestos. El álbum debut de Eilish — “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” — es el más reproducido del año, mientras que “Señorita” de Shawn Mendes y Camila Cabello encabeza la lista de canciones.