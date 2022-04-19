ستيفاني كايو تؤكد نهاية علاقتها مع ماكسي إغليسياس وتتجنب الحديث عن الممثل كيرم بورسين

أكدت ستيفاني كايو ما يخشاه العديد من معجبيها. كشفت الممثلة أن علاقتها بالممثل الإسباني ماكسي إغليسياس انتهت. خلال مقابلة مع منفذ إعلامي دولي، لم تستطع بيرو إلا الرد على الشائعات القوية عن انفصالها التي بدأت قبل أسبوع وصلتها بالممثل التركي كيرم بورسين.

كما تتذكر، بدأ برنامج Amor y Fuego بتكهنات بانفصالهما وأخبروا العناوين الرئيسية في الصحافة الإيطالية التي بدأت في ربطها بالمنتج المولود في اسطنبول.

دون إعطاء أي تفاصيل أخرى، ذكر أحد أفراد عائلة كايو أنها لم تعد زوجين من ماكسي إغليسياس واغتنمت الفرصة لتسليط الضوء على نجاح الفيلم «حتى نلتقي مرة أخرى»، حيث كان كلاهما أبطال وطورا قصة حب.

«لا، نحن لن نستمر بعد الآن. لا تزال قصة الحب في الفيلم وكلانا سعيد جدًا لأن قصتنا قد اخترقت الكثير من القلوب. كان الفيلم جيدًا للغاية. نحن سعداء للغاية بالنتائج»، قالت ستيفاني بهدوء شديد.

كما أشار إلى أنهم اليوم أصدقاء جيدون للغاية. «لم نكن حتى الزوجين المثاليين في الفيلم، ومع ذلك، تحدث هذه الأشياء. نحن أصدقاء ونحب بعضنا البعض كثيرًا».

من ناحية أخرى، تجنب الإشارة إلى Kerem Bürsin بالإشارة إلى أنها مسألة خاصة. «هذه قضية شخصية للغاية. افضل عدم قول اى شىء عنها». ومع ذلك، لم ينكر أنه التقى به خلال رحلته إلى إسبانيا. «لقد التقيت به وهو رجل عظيم، على الرغم من أنني لم أقابله بشكل جيد للغاية بعد».

تؤكد ستيفاني كايو نهاية علاقتها مع ماكسي إغليسياس. فيديو: يوتيوب

لماذا ترتبط ستيفاني كايو بكيرم بورسين؟

صورة لكريم وستيفاني كانت ستضعهما في وسط الجدل. كلاهما يبدو مبتسمًا للغاية في لقطة بالأبيض والأسود. على الرغم من أن الصورة كانت عديمة اللون، إلا أنه يمكنك أن ترى أن الممثلة كانت ترتدي نفس الملابس التي أظهرتها في قصصها على Instagram في ذلك اليوم من الاجتماع.

جاء ذلك بعد أن زار المنتج والموديل البالغ من العمر 34 عامًا إسبانيا للمشاركة في مشروع مع أنطونيو بانديراس الشهير. من جانبها، زارت بيرو مدريد للاحتفال بعيد ميلادها مع شقيقتها فيوريلا كايو. ومن الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الدولية أشارت إلى أن كيريم سيعرف بالفعل عائلة كايو.

Stephanie Cayo y Kerem Bürsin. (Foto: Instagram)

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