«Pepe» سوتو وادعاء أليانزا ليما: «يجب أن تكون الكلاسيكية نقطة البداية. إنه يستحق الفوز فقط»

سيلعب أليانزا ليما كزائر يوم الأحد 17 أبريل ضد Universitario de Deportes في كرة القدم الكلاسيكية البيروفية. ستقام المباراة كجزء من التاريخ العاشر للبطولة الافتتاحية للدوري 1 2022 وستكون حاسمة لمصالح كلا الفريقين. في هذا الصدد، أكد خوسيه «بيبي» سوتو أنه في هذه المباراة يجب أن تكون نقطة البداية لـ «البيض» للارتداد في الترتيب.

«منذ صغره قالوا لنا: «أي شخص ما عدا المنافس الكلاسيكي» . يجب أن يكون يوم الأحد نقطة البداية ويعرف اللاعبون ذلك. من خلال الرأس، يعرفون أنها فرصة لطيفة لإلغاء كل هذا الموقف السيئ الذي يمرون به. إذا كنت تلعب لعبة جيدة ولم تفز، فستكون أكثر من نفس الشيء. ولكن إذا فزت بالمباراة، لعبت بشكل جيد أم لا، فسوف يشكرك الناس»، قال المدرب في مقابلة مع GOLPERU.

والحقيقة هي أن «الحميمين» لا يمرون بأفضل لحظة في الموسم، حيث أنهم حتى الآن في البطولة، سجلوا 8 نقاط فقط وهم في المركز الثالث عشر. باختصار، لقد فازوا بفوزين وتعادل و 3 خسائر. الأرقام مختلفة تمامًا عن تلك التي حصلوا عليها العام الماضي. لهذا السبب، يجب ضبطها للفوز بفريق «كريم».

كان الموضوع الآخر الذي تطرق إليه اللاعب «الحميم» السابق هو الدافع الذي يحتاجه اللاعب لمواجهة هذه الأنواع من اللقاءات. « في هذه الأنواع من المباريات، أعتقد أنك لست بحاجة إلى الدافع لأنه عليك تحفيز نفسك. لا يتعين على اللاعب الذي ليس لديه دافع لهذه الكلاسيكية أن يلعبها. الجميع يراك، مدرب المنتخب الوطني. انظروا إلى أن هناك العديد من المبعوثين من أوروبا جاءوا لرؤية مثل هذا اللاعب وأخذ واحد آخر، يحدث في الكلاسيكية. أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، ولكن عليك أن تقتل نفسك».

في الواقع, هذه المباريات متنازع عليها للغاية ولديها جميع التوابل لضمان ضمان العرض. لا يوجد فريق يريد أن يخسر وهذا هو المكان الذي يظهر فيه لاعب كرة القدم ما هو مصنوع من أكثر. كل واحد هو قصة مختلفة، لذلك، كجزء من الفولكلور لكرة القدم، التفاصيل، النكات، الرهانات، الأذى ستكون موجودة، وخاصة في المشجعين من كلا الفريقين.

أشار اللاعب السابق والمدرب الحالي إلى هذه المباراة الهامة على أنها مباراة خاصة، تاركًا عدة تفاصيل. | فيديو: GOLPERU

الخسارة إلى كولو كولو

الآن، كما ذكر أعلاه، لا يصل Alianza Lima بأفضل طريقة، بل أكثر من ذلك، مع الهزيمة الأخيرة في كأس ليبرتادوريس ضد كولو كولو. «وفقًا للنتيجة، فإن الشعور في Alianza Lima ليس جيدًا. يطلب منك كأس ليبرتادوريس . مع Colo Colo ذهبوا للبحث عن المباراة بعد فوات الأوان. كان تسجيل Alianza العام الماضي صعبًا للغاية. لقد سجلوا لك هدفًا ومن هناك لفتح دفاع 5 كان الأمر صعبًا للغاية. ولكن الآن هناك تحركات، والتي بالتأكيد لا تفعلها الفرق في كرة القدم البيروفية، وهي تمنحك مساحة، وكسر الخط وتسجيل الهدف لك. جاء كولو كولو إليه كثيرًا في النصف الأول «، قام بتحليله.

أصل انحدار أليانزا ليما

من أجل العثور على مصدر مشكلة هذا الانخفاض، اعتبر سوتو أنه يمر عبر موضوع مستوى لاعبي كرة القدم بشكل عام، أكثر من أي عامل آخر. هذا لأنه يكاد يكون نفس الفريق خرج بطل في عام 2021. « المشكلة هي مستوى اللاعبين لأن النظام هو نفسه. أعتقد أن هناك تغييرًا واحدًا أو تغييرًا مقارنة بالعام الماضي. لديهم نفس الفني. لكن Alianza هو الفريق الذي يجبرك على إعطاء المزيد، وأنا أعلم أن اللاعبين سوف. هذه هي المواقف التي تحدث في الحرم الجامعي. لديهم معجب يرافقهم واعتقد ان ذلك سيخرجهم من هذه الحفرة».

في الواقع، أضاف المدرب كارلوس بوستوس لفريقه لاعبين مهمين مثل كريستيان راموس وبابلو لافانديرا وكريستيان بينافينتي. كما أن لديها ألدير فوينتيس ودارلين ليتون وجوناثان مدينا، الذين يشكلون الفريق أيضًا ولكن بمشاركة أقل. لذلك، لم يتغيروا بالكاد في البداية أحد عشر، حيث يتناوب الثلاثة الأوائل فقط باستمرار في البداية أحد عشر.

El once titular de Alianza Lima que jugó ante River Plate. | Foto: Alianza Lima

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