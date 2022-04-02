El Xocas: من هو «CathyVipi» في حياة اللاسل الإسباني؟

آخر الأخبار على Twitch. في مارس، تم تسجيل حدث غريب على المنصة الشهيرة التي تجمع الخبراء في ألعاب الفيديو وأنواع أخرى من مواضيع التفاعل. لم يتخيل أحد أن البث المباشر سيسبب سلسلة من الانتقادات ضد El Xocas، أحد اللافتات الإسبانية مع عدد كبير من المتابعين. إذا كنت على وسائل التواصل الاجتماعي، فربما تكون قد صادفت عددًا لا يحصى من الميمات المتعلقة به وما حدث على قناته. حتى تفهم بشكل أفضل، سنشرح سياق ما حدث.

من هو XOCAS؟

اسم ولادته هو خواكين دومينغيز واكتسب شهرة على الإنترنت كأكبر غاسل عالم علب في إسبانيا. ولدته معرفته في اللعبة لتجميع عدد كبير من المتابعين على المنصات الرقمية، مع الأخذ به كمرجع أعلى. قبل الوصول إلى عالم الإنترنت، عاش El Xocas حلم العديد من عشاق كرة القدم من خلال كونه جزءًا من فريق تحرير ريال مدريد. من أجل تكريس نفسه بدوام كامل لدوره كمنشئ محتوى، قال وداعًا للنادي الإسباني لبدء مغامرة جديدة.

التعاون مع اللافتات الإسبانية الأخرى لم يمض وقت طويل في المستقبل، لذلك اكتسب رؤية أكبر والوصول في هذا المجتمع. بالنسبة لعام 2021، في خضم الوباء، حصل على تقدير مهم باعتباره الفائز بجائزة ESLAND، حيث حصل على لقب «Revelation Streamer of the Year»، على الرغم من أن المعجبين أشاروا إلى أن ElMariana كان يجب أن يكون الفائز المطلق لنموه على المنصات. بالإضافة إلى ذلك، بحلول يناير 2022، حطم الإسباني رقمًا قياسيًا من المتفرجين من خلال جمع 1.2 مليون شخص لمتابعة دقيقة بدقيقة من مشاركتهم في ألعاب SquidCraft.

¿Quién es El Xokas y qué hizo para ganarse el ‘odio’ en Internet?

من هو CATHYVIPI على تويتر؟

خلال بث مباشر على Twitch، كان El Xocas يعرض بعض علامات التبويب على جهاز الكمبيوتر الخاص به، دون أن يتخيل أنه من خلال الإهمال سيكشف أنه كان يدير حسابًا مزيفًا على تويتر. بسرعة، قام أتباعه الذين كانوا متصلين في ذلك الوقت بعمل يلتقط ويشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي. عند الكشف، لا يمكن للأسباني أن يقبل إلا أن المستخدم «CathyVipi» ينتمي إليه وكان هو الذي استخدم هذا الاسم للدفاع عن نفسه من النقد.

واجه بعض المستخدمين عناء مراجعة جميع تغريدات هذا المستخدم قبل أن يحذف الحساب ووجدوا أنه وجه رسائل عدوانية إلى اللافتات الأخرى التي سبق أن شوهد يشاركها معها.

El Xocas se ha convertido en uno de los streamers españoles más famosos en la historia de Twitch y YouTube.

ردود فعل STREAMERS على TWITCH

على الرغم من أنهم في البداية لم يرغبوا في التحدث عما حدث، إلا أن متابعيهم الذين اتصلوا بالبث علقوا عليهم ليسألوا رأيهم حول ما فعله El Xocas على Twitter. في حالة غاسل من ذوي الخبرة El Rubius، قال إن ما حدث يعكس فقط أن زميله ليس جيدًا في العقلية. الصحة، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون عذرا لتجاهل ما حدث. في حالة IlloJuan، اتخذ موقفًا نقديًا وفي نفس الوقت كوميديًا من خلال مشاركة الميمات التي أرسلها إليه مشتركيه.

حدث منفصل شهد خوان غوارنيزو، اللاسل الأكثر متابعة في أمريكا اللاتينية، الذي كشف أن الإسباني اتصل به للاعتذار ومحاولة الشرح ما فعله. جاء هذا الاتصال بسبب مشاركة الرسائل من الحساب المزيف الذي يهاجم Arigamiplays على الشبكات الاجتماعية. على الرغم من أن 'Juaniquilador' أعرب عن أنه يمكن تسريب محتوى كاذب، إلا أنه ترك له شك.

العودة إلى البث المباشر

بعد اعترافه بأنه كان يهاجم منتقديه من خلال حساب مزيف على تويتر، عاد خواكين دومينغيز إلى تويتش منتقدًا ذاتيًا ما فعله وحاول إعطاء أسبابه التي جعلته يتصرف بهذه الطريقة.

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