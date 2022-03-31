قرعة قطر لكأس العالم 2022 قبل إعادة تشكيل بيرو: هكذا كانت المجموعات

اليوم كان من المعروف كيف ستبدو المجموعات الثمانية لكأس العالم قطر 2022. أقيمت الفعالية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في قطر. ستواجه الدولة المضيفة لكأس العالم الإكوادور في المباراة الافتتاحية للبطولة، في 21 نوفمبر على ملعب البيت.

وسيلعب المضيف أول نهائيات كأس العالم، وسيكون في البلياردو A مع الإكوادور وهولندا والبطل الأفريقي السنغال، الذي قضى على مصر من محمد صلاح.

من جانبه، سيواجه المنتخب الوطني البيروفي منتخب فرنسا والدنمارك وتونس في المجموعة D من كأس العالم، لكن عليهم أولاً أن يلعبوا مباراة repechage بين الفائز بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا 13 يونيو في الدوحة من الساعة 01:00 مساءً (بتوقيت بيرو) في مباراة واحدة.

شارك ثنائي اللون، من إخراج ريكاردو جاريكا في عملية الإقصاء الثانية، في بطولة العالم في أوروغواي 30 والمكسيك 70 والأرجنتين 78 وإسبانيا 82 وروسيا 2018، والتي حضرها بعد 36 عامًا من الغياب.

دقيقة بدقيقة

12:19: المجموعة واو: بلجيكا وكرواتيا والمغرب وكندا.

12:18: المجموعة H: البرتغال وأوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا.

12:17: المجموعة G: البرازيل وصربيا وسويسرا وكاميرون.

12:16: المجموعة ب: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا.

12:15: المجموعة E: إسبانيا، ألمانيا، اليابان، كوستاريكا أو نيوزيلندا.

12:14: المجموعة C: الأرجنتين والمكسيك وبولندا والمملكة العربية السعودية.

12:13: المجموعة أ: قطر وهولندا والسنغال والإكوادور.

12:12: المجموعة D: فرنسا والدنمارك وتونس وبيرو أو أستراليا/الإمارات

12:11: الآن ينتقلون إلى الضجيج 4. ستكون بيرو هنا إذا تمكنت من التغلب على repechage.

12:10: المجموعة H: البرتغال، أوروغواي، كوريا الجنوبية

12:10: المجموعة F: بلجيكا وكرواتيا والمغرب.

12:09: المجموعة E: إسبانيا وألمانيا واليابان.

12:07: المجموعة D: فرنسا، إسبانيا، تونس.

12:06: المجموعة G: البرازيل، سويزا، صربيا.

12:06: المجموعة C: الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

12:05: المجموعة أ: قطر وهولندا والسنغال.

12:04: المجموعة ب: إنجلترا والولايات المتحدة وإيران.

12:03: الآن ينتقلون إلى الضجيج 3.

12:02: المجموعة H: البرتغال، أوروغواي.

12:00: المجموعة G: البرازيل، سويزا،

11:59: المجموعة واو: بلجيكا وكرواتيا

11:59: المجموعة E: إسبانيا وألمانيا

11:58: المجموعة D: فرنسا، الدنمارك

11:58: المجموعة C: الأرجنتين والمكسيك

11:56: المجموعة ب: إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية

11:55: المجموعة أ: قطر، هولندا

11:54: يذهبون إلى المرتبة الثانية في قرعة كأس العالم قطر 2022.

11:54: يذهبون إلى المرتبة الثانية في قرعة كأس العالم قطر 2022.

11:53: البرتغال هي البذور الأولى للمجموعة H.

11:53: البرازيل هي البذور الأولى للمجموعة G.

11:52: بلجيكا المصنفة في المجموعة F.

11:52: إسبانيا هي البذور الأولى للمجموعة E.

11:52: فرنسا مصنفة في المجموعة D.

11:51: الأرجنتين هي البذور الأولى للمجموعة C.

11:48: إنجلترا مصنفة في المجموعة ب.

11:47: قطر هي البذور الأولى للمجموعة أ.

11:46: الإعلان عن قواعد وشكل السحب العالمي لقطر 2022.

11:41: كافو، جاي جاي أوكوشا، لوثر ماثيوس، علي داي، تيم كاهيل، بورا ميلوتينوفيتش، راباح ماجر وعادل أحمد ملالا هم مقدمو الطبول باس التعادل.

11:34: ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الوطني الفرنسي والبطل الحاكم، يدخل المنصة مع كأس العالم.

11:30: يكرس FIFA مقطع فيديو لأساطير كرة القدم الذين ليسوا معنا اليوم. يحتوي المقطع على شخصيات مثل دييغو أرماندو مارادونا وجيرد مولر وغوردون بانك وباولو روسي.

11:27: «لا أحد يريد سماع خطاب قبل القرعة، ولكن مهلا (يضحك). ستكون هذه البطولة أول حدث كبير في العالم بعد الوباء. ستكون قطر مرئية للجميع. سنقدم كأس العالم لمشجعي كرة القدم، ونأمل أن يستمتع الجميع بها. إن تأثير الرياضة لا يبقى في التمتع، بل يذهب أبعد من ذلك، إنه يوحدنا، يجعلنا نقف مع جميع المشجعين على هذا الكوكب»، قال أمير قطر آل ثاني.

11:23: «عالمنا عدواني ونحتاج إلى فرص للناس للانضمام وستمثل كأس العالم ذلك. قال الرئيس جياني إنفانتينو: «إن الطلب الذي نقدمه، والذي يقدمه مجتمع كرة القدم، هو أن توقف النزاعات، وأن توقف الحرب (روسيا وأوكرانيا)».

11:15: إدريس إلبا وريشمين تشودري هما المقدمان الرسميان للسحب.

11:14: «كل العرب سيستقبلون العالم»، قال شيريهان.

11:10: أدخل الفنان شيريهان لتقديم مقدمة عن كأس العالم قطر 2022.

11:05: يقدمون عرض Ebb، التميمة لكأس العالم قطر 2022.

11:00: ابدأ قرعة كأس العالم قطر 2022.

- احتفال ما قبل السحب لكأس العالم قطر 2022.

- شخصيات كرة القدم موجودة في القرعة.

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Julio Cesar and Marco Materazzi arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine REUTERS

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Didier Drogba, Geremi and Mikael Silvestre arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine REUTERS

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Iker Casillas arrives ahead of the draw REUTERS/Carl Recine REUTERS

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Bebeto and his wife Denise de Oliveira arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine REUTERS

كل شيء سيحدث اليوم، الجمعة، 1 أبريل (انظر جميع الأوقات أدناه)، حيث سنكون قادرين على معرفة كيفية تشكيل المجموعات الثمانية. تجدر الإشارة إلى أن الفرق مقسمة إلى 4 أواني، وفقًا لترتيب FIFA. أي أن أفضل وضع في أسطوانة الجهير 1 (الرؤوس المصنفة) وما إلى ذلك.

لا تزال هناك 3 أماكن متاحة وستخرج هذه من repechages من القارات المختلفة. أوقيانوسيا ضد الكونكاكاف (نيوزيلندا ضد كوستاريكا) وآسيا مقابل كونميبول (بيرو ضد أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة) ويويفا (ويلز ضد أوكرانيا أو اسكتلندا). ستعرف هذه الفرق مستقبلها فقط في يونيو.

قطر، بصفتها منظم كأس العالم، هي الفريق الوحيد الذي لديه بالفعل مجموعة: سيكون في A. ثم سيكون الجميع على الكرات. يتم السحب بترتيب الأسطوانة. اللاعبون في الرابع، على سبيل المثال، سيغلقون المربعات (هنا كل من سيلعب repechage). ولكن هناك تفاصيل أخرى أيضًا.

يمكن للأوروبيين فقط أن يكون لديهم ما يصل إلى فريقين في نفس المجموعة. ليس الباقي. مثال: لن نرى الأرجنتين ضد أوروغواي في هذه المرحلة. وإذا تأهلت بيرو للبطولة، فلن تتمكن من قياس نفسها ضد فرق من آسيا أيضًا، حيث يتم لعب repechage من قبل فريق من هذا الاتحاد. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في السابق.

سيكون الحفل مليئًا بنجوم العالم. سنرى أيضًا القادة والفنيين والصحفيين. ولا تفوت أي شيء، ستجلب لك Infobae دقيقة بدقيقة من كل ما يحدث في الدوحة منذ الساعات الأولى من 1 أبريل. دعونا نأخذ ملاحظة!

جدول قرعة دور المجموعات في كأس العالم 2022

- السلفادور /10 :00 صباحا

- جواتيمالا /10 صباحاً

- هندوراس /10 :00 صباحا

- كوستاريكا /10 :00 صباحاً

- المكسيك/10 :00 صباحاً

- بنما/ 11:00 صباحاً

- بيرو/ 11:00 صباحًا

- كولومبيا/11:00 صباحا

- الإكوادور/11:00 صباحا

- فنزويلا/ 12:00 م.

- بوليفيا/12:00 م.

- باراغواي/ 12:00 م.

- الولايات المتحدة (ميامي)/12:00 م.

- أوروجواي/ 1:00 مساءً

- الأرجنتين/ 1:00 مساءً

- شيلي/ 1:00 مساءً

- برازيل/1:00 مساءً

- إسبانيا/6:00 مساءً

قنوات لمشاهدة قرعة كأس العالم قطر 2022

- الأرجنتين/ESPN، TyC Sports، التلفزيون العام و DIRECTV.

- بوليفيا /ESPN.

- البرازيل/كلارو، جلوبو و سبورتف.

- تشيلي/ESPN و DIRECTV.

- كولومبيا/ESPN و DIRECTV.

- كوستاريكا/TUDN y Fox Sports App.

- الإكوادور/ESPN و DIRECTV.

- سلفادور/TUDN، القناة 4 y تطبيق فوكس الرياضي.

- غواتيمالا /TUDN y Fox Sports App.

- هندوراس/TUDN y فوكس الرياضية التطبيق.

- المكسيك/فوكس الرياضية التطبيق، فوكس سبورتس، TUDN، Televisa و Blim TV.

- نيكاراغوا /TUDN y Fox Sports App.

- بنما/TUDN و Fox Sports App.

- باراغواي/ESPN.

- بيرو/ESPN و DIRECTV.

- إسبانيا/TVE.

- الولايات المتحدة/فوكس الرياضية التطبيق، فوكس سبورتس 1 وتليموندو.

- أوروغواي/ESPN و DIRECTV.

- فنزويلا/ESPN و DIRECTV.

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