Crayola registró el olor de sus crayones

Crayola ha obtenido la patente del aroma característico de sus crayones, un logro significativo en la industria de las manualidades. (REUTERS/Carlos Osorio)

Es posible que pronto te encuentres oliendo crayones en los pasillos de las tiendas, si el director ejecutivo de Crayola, Pete Ruggiero, se sale con la suya.

En julio, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos otorgó una patente al gigante de las artes y manualidades por el olor de sus crayones: ese aroma ceroso de una infancia en la que se intentaba pintar dentro de las líneas. Si bien es demasiado pronto para esta temporada de regreso a clases, Ruggiero imagina que algún día lo estará vendiendo por los pasillos de las tiendas, provocando nostalgia mientras los compradores miran y, con suerte, compran más crayones.

Crayola, una unidad de Hallmark, solicitó por primera vez la marca registrada en 2018 y fue rechazada menos de un año después, pero ganó su oferta en apelación. Durante el proceso, la empresa compartió ejemplos de sus propios crayones, así como de competidores, para verificar el carácter distintivo.

Es un “jabón ligeramente terroso con matices arcillosos picantes similares al cuero”, según los documentos de la marca registrada. Crayola vende el 30% de sus productos en línea en lugares como Amazon.com Inc. y el 70% restante en tiendas físicas como Walmart Inc., Target Corp. y Staples Inc.

Crayola ocupa el primer lugar en ventas en Estados Unidos en la categoría de colorear, que incluye crayones y lápices de colores, según Euromonitor. “Llevamos años hablando de hacerlo”, dijo Ruggiero sobre la patente. “Ese olor a Crayola, hay una conexión entre el olor y los recuerdos de la infancia que es muy poderosa”.