¿Puede mi cónyuge o pareja ver por quién voté?

Las decisiones en la cabina electoral son secretas y no hay forma oficial de conocer cómo ha votado alguien. (Getty Images)

Después de votar a un presidente, ¿pueden otras personas comprobar en Internet a quién votaste?

Esa es la pregunta que suscitó un hilo en X con más de 8 millones de visitas en el que Olivia Howell, de 39 años, decía a sus seguidores que no, que sus maridos no pueden averiguar a quién votaron.

“Llevo votando desde que tenía 18 años, pero la verdad es que no estaba segura de eso hasta ayer”, dijo Howell, que creó una empresa llamada Fresh Starts Registry que fabrica herramientas y recursos para personas que se divorcian.

A medida que las empresas tecnológicas y las campañas políticas utilizan nuestro comportamiento en Internet para deducir nuestras opiniones políticas y enviarnos anuncios, nuestras decisiones en la cabina electoral pueden parecer cada vez menos privadas. Pero los votos en las elecciones locales, estatales o nacionales son secretos, y no hay forma oficial de averiguar cómo ha votado alguien.

El 11% de los votantes no registrados mencionaron preocupaciones de privacidad en 2016. (REUTERS/Caitlin O'Hara)

Registrarse para votar requiere compartir información potencialmente sensible, como la dirección física. Una investigación llevada a cabo en marzo por Politico descubrió que, en ocasiones, los delincuentes acosan a los votantes después de encontrar sus direcciones en las bases de datos electorales. Los datos de Pew Research en 2016 mostraron que el 11% de los votantes no registrados citaron preocupaciones de privacidad o seguridad entre sus razones para no votar.

Para las personas que mantienen relaciones de control, el proceso de votación -en un colegio electoral o en casa por correo- puede ser aún más tenso, afirman los expertos en violencia doméstica. Según Lyndsey Dearlove, directora de operaciones de la organización contra la violencia doméstica No More, al igual que la violencia doméstica aumenta durante las recesiones económicas, la polarización de las elecciones puede amplificar los problemas de seguridad de las personas que viven con parejas o familias maltratadoras.

“Cuando te conviertes en un hogar que apoya a X o en un hogar que apoya a Y, a menos que tengas unas relaciones realmente buenas y sanas con tu pareja en las que puedas discrepar y seguir llevándote bien, suele ser un punto de gran fricción”, afirma Dearlove.

¿Te preguntas por la privacidad a la hora de votar? Esto es lo que hay que saber.

No se puede comprobar en línea a quién ha votado una persona en las elecciones. (Leonardo Munoz/AFP)

¿Se puede saber por quién voté?

No; será público que ha votado, pero no cómo ha rellenado su papeleta.

¿Es público mi registro de partido?

Sí; si se registra para votar como republicano, demócrata o independiente, esa información estará disponible en los registros públicos.

¿Tengo que votar de acuerdo con mi partido?

No; si se inscribe como demócrata, puede votar a un candidato republicano en las elecciones generales y viceversa. No tiene que pedir una papeleta concreta: todos los candidatos figurarán en el mismo impreso.

¿Tengo que dar mi dirección cuando me inscribo para votar?

Para registrarse para votar en línea o en persona es necesario facilitar una dirección física. Si esto le supone un riesgo para su privacidad o seguridad, consulte esta base de datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales sobre los estados que permiten el acceso público a los registros de votantes. A la derecha, hay una columna con los pasos que puedes seguir para mantener la privacidad de tu registro en función de tu estado.

La violencia doméstica puede aumentar durante las recesiones económicas y elecciones polarizadas. (EFE/ Octavio Guzmán)

¿Recibiré mensajes de texto, correos electrónicos o anuncios dirigidos que revelen a quién he votado?

Es difícil evitar los anuncios políticos y las campañas se esfuerzan por llegar a tus ojos y a tu bandeja de entrada. Puedes minimizar estos regalos no siguiendo a los políticos en las redes sociales.

¿Puedo investigar a los candidatos sin dejar rastro?

La aplicación móvil DuckDuckGo te permite navegar por Internet y borrar inmediatamente tu historial de búsqueda. Lo mismo ocurre con Firefox Focus en el escritorio.

¿Qué pasa si tengo una relación controladora o abusiva?

Crear un plan de seguridad para votar suele formar parte del apoyo que las organizaciones contra la violencia doméstica ofrecen a las víctimas, explica Dearlove. Esto podría incluir evitar la vigilancia física o digital en el día de las elecciones, la elección de un lugar fuera del hogar para completar una votación por correo o evitar a un abusador en los colegios electorales locales. A veces, estas organizaciones pueden ayudar a la víctima a inscribirse en el censo y mantener su dirección fuera de los registros.

Si tú o alguien que conoces necesitáis ayuda, visita la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica en thehotline.org o llama al 800-799-7233.

(c) 2024, The Washington Post