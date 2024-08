Hay que tomarlo con calma: el Apple Watch está listo para darnos un descanso

El próximo WatchOS 11 de Apple dará herramientas que permiten pausar las rachas de ejercicio sin culpa.

Durante los últimos 1.675 días, John Greenwood ha hecho yoga, ha levantado pesas y ha dado paseos kilométricos: lo que fuera necesario para cerrar los ciclos de su Apple Watch, un conjunto de objetivos diarios que los usuarios pueden fijar en función de las calorías quemadas y el tiempo dedicado al ejercicio.

Greenwood, un profesional de servicios financieros de 31 años que vive en las afueras de Denver, afirmó que completar los ciclos con regularidad conlleva cierto estrés. Está tan acostumbrado a cerrar sus retos que romper su racha de cuatro años y medio le dejaría “destrozado”, afirma.

La gente como Greenwood tendrá un respiro muy pronto. El Apple Watch todavía puede actuar como un animador portátil, pero el próximo software WatchOS 11 de Apple dará al gadget nuevas herramientas para ayudar a hacer un balance de cómo su cuerpo está aguantando, y le dejará mejor equipado para saber cuándo es el momento para un descanso.

Algunas de estas nuevas funciones ya están disponibles en versión preliminar pública, mientras que la versión completa llegará este otoño. En conjunto, reflejan un cambio de mentalidad de la compañía con respecto a un dispositivo que, desde sus inicios, ha hecho especial hincapié en el movimiento.

“Pensamos que lo más importante que podíamos hacer era conseguir que la gente fuera más activa”, declaró Jeff Williams, director de operaciones de Apple, a The Washington Post en una entrevista reciente. Por eso la empresa ideó esos tres anillos. Pero ahora las cosas son un poco diferentes: Williams dice que la empresa tiene la “responsabilidad moral” de intentar ayudar a la gente a llevar una vida más sana, lo que no siempre incluye ir a tope al gimnasio todos los días.

“Tenemos la oportunidad de dar a la gente un conocimiento más profundo de su cuerpo y tal vez identificar cuando algo puede estar mal”, dijo.

Usuarios de Apple Watch recibirán métricas corporales al despertarse con la nueva aplicación Vitals. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Dale un respiro

El software del nuevo smartwatch de Apple puede ayudarte a tomarte las cosas con más calma. Por un lado, los aficionados al fitness podrán establecer diferentes objetivos de quema de calorías para días concretos y pausar temporalmente las rachas para tomarse un día libre sin sentimiento de culpa.

“Me alegro de que hagan estos cambios, así es más fácil decir: ‘Vale, hoy no voy a hacer nada’”, afirmó Greenwood.

Otra nueva herramienta, Training Load, está pensada para medir hasta qué punto se esfuerzan los propietarios de un Apple Watch.

En el transcurso de aproximadamente un mes, Apple dice que un Apple Watch con el nuevo software intentará medir automáticamente la intensidad de algunos entrenamientos masticando datos como la duración del ejercicio, su edad y las oscilaciones de su ritmo cardíaco. (Otros tipos de entrenamientos, como las sesiones de levantamiento de pesas, requieren que tú mismo estimes tu nivel de esfuerzo).

A medida que continúes entrenando, la idea es que empieces a ver cómo se compara la intensidad de tu semana con tu rendimiento anterior. Esto es algo que los atletas más experimentados llevan mucho tiempo deseando de los dispositivos, ya que desde hace años se han incorporado funciones similares a los wearables de la competencia.

Jay Blahnik, vicepresidente de tecnologías de fitness de Apple, admitió que la herramienta puede ser especialmente útil para las personas que trabajan en planes de entrenamiento específicos para evitar acelerar demasiado rápido - y potencialmente lesionarse en el proceso.

Sin embargo, algunos usuarios de Apple Watch que no sean deportistas pueden encontrar aquí alguna información útil. Después de probar la función yo mismo con mi propio régimen de entrenamiento (poco entusiasta), me ha resultado útil como herramienta de reflexión: una forma de hacer balance de lo que he estado haciendo y de cómo me hacen sentir esos cambios de intensidad.

Por ahora, necesitarás versiones específicas del Apple Watch para las lecturas de oxígeno en sangre en EEUU. (Apple Insider)

“Me parece que puede ser muy fácil perder la noción de por qué estoy cansado, o por qué no estoy obteniendo resultados, o por qué podría estar retrocediendo”, dijo Blahnik.

En mi caso, Training Load me ha ayudado a ser un poco más consciente del esfuerzo que hago. No estoy entrenando para una maratón ni preparándome para una competición de halterofilia, sólo intento ser un poco más rápido y más fuerte con el tiempo. Y eso no significa necesariamente que tenga que esforzarme cada día.

Apple también ha dicho que los Apple Watch que ejecutan este nuevo software también pueden ofrecer una mirada más cercana a lo que nuestros cuerpos están haciendo, así como la calidad del descanso que estamos recibiendo.

Los usuarios que lleven sus smartwatches a la cama se despertarán con una actualización de ciertas métricas corporales, como el tiempo de sueño, la temperatura y la frecuencia respiratoria a través de una nueva aplicación Vitals.

La noche a la mañana es “una de las mejores oportunidades para hacer una prueba fisiológica”, porque es lo más cerca que el cuerpo llega a su nivel básico de funcionamiento, dijo Sumbul Desai, vicepresidente de salud de Apple, en una entrevista.

Durante siete noches, el reloj intenta determinar cómo es ese nivel de referencia para ti. Si dos de esas mediciones se desvían de tu línea de base, verás un mensaje señalando los cambios y sugiriendo posibles causas.

Por ejemplo, una noche en la que la duración de mi sueño fue inferior a lo normal, mi Apple Watch, que ejecutaba una versión preliminar de este software, sugirió que mi tiempo en la cama podría haberse visto afectado por “factores ambientales como el estrés, los medicamentos, el alcohol, la cafeína, las enfermedades o los viajes”.

Esta aplicación también puede ofrecer información actualizada sobre los niveles de oxígeno en sangre durante la noche, lo que podría indicar trastornos como la apnea del sueño. ¿El truco? Por ahora, necesitarás algunas versiones específicas del dispositivo para obtener esas lecturas de oxígeno en sangre en Estados Unidos. (La función está ausente en los modelos más recientes de smartwatch de la compañía debido a una disputa de patentes en curso con la empresa de tecnología médica Masimo).

Jeff Williams menciona que Apple tiene la "responsabilidad moral" de fomentar una vida más sana.

Información, no consejos

Tener en cuenta el contexto que ofrecen estas herramientas puede ser útil, pero no espere a que el reloj le dé consejos concretos.

Incluso si un Apple Watch puede decir que su carga de entrenamiento es mucho mayor de lo que solía ser, por ejemplo, o que su duración del sueño y la temperatura corporal eran anormales, nunca va a decir explícitamente que usted debe tomar el día para descansar. Es una oportunidad perdida para la gente como yo, que no siempre sabe a quién acudir en busca de orientación.

“Decidimos no decir que no hay que hacer ejercicio hoy”, explicó Blahnik, y añade que decir a una persona que se tome el día libre “puede no ser lo más adecuado para cada persona”.

Desai explicó que la decisión de evitar este tipo de comentarios punzantes surgió de un debate interno.

“Algunas personas no quieren que se les diga eso”, dijo.

Pero tu Apple Watch puede saber mucho de ti y de lo que has estado haciendo: ¿y si pudiera aprovechar esos datos para ofrecerte pautas más personales? Imagina que tu reloj se da cuenta de que tu intensidad de entrenamiento ha subido mucho y que has estado registrando muchas sesiones de pesas de alto esfuerzo. Estaría bien que el reloj te recomendara, por ejemplo, una larga sesión de footing para relajarte.

Por ahora, no está claro si Apple -una empresa que está pivotando rápidamente para construir herramientas impulsadas por la inteligencia artificial- pondrá la IA al servicio de la gran cantidad de información que el artefacto puede monitorizar. Williams, jefe de operaciones de la compañía, no quiso dar muchos detalles al respecto.

Pero al repasar los casi 10 años que el Apple Watch lleva en las muñecas de los usuarios, se apresuró a señalar que el wearable “se ha hecho cada vez más inteligente con el paso del tiempo” y que es poco probable que eso cambie.

“Creo que a medida que avancemos, la inteligencia seguirá desempeñando un papel importante”, afirmó.

(*) The Washington Post