La angustia existencial de una interrupción tecnológica global

Imagina un día en el que todo se descontrola. Eso ocurrió hoy.

No fue exactamente una catástrofe global, ya que se trató principalmente de muchos dispositivos, gadgets, computadoras y máquinas que dejaron de funcionar correctamente. Pero fue revelador, y ominoso.

En el mundo actual, una pieza defectuosa de software puede causar estragos a escala global. Y hay más por venir, según expertos que estudian y se preocupan por nuestros sistemas tecnológicos cada vez más complejos.

“Tenemos, como muestra esto, mucha infraestructura que depende de puntos únicos de falla”, dijo Gary Marcus, profesor emérito de la Universidad de Nueva York y autor del próximo libro “Domando Silicon Valley”, el viernes. “Absolutamente nada garantiza que no tengamos otro incidente similar, ya sea accidental o malicioso”.

Los pasajeros esperan en los mostradores después de que las aerolíneas suspendieran vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tampa en Tampa, Florida, EEUU (REUTERS/Octavio Jones)

A medida que surgía más información sobre la causa de la interrupción, parecía claro que no era más que un accidente, uno causado por software defectuoso en una actualización automatizada de una empresa con sede en Austin llamada CrowdStrike. El gran titular era la vulnerabilidad de industrias importantes, como la aviación y la banca. Pero fue una época difícil para cualquiera con una computadora que, el viernes por la mañana, anunciaba de manera anodina y sin mayor explicación que no estaba funcionando.

Los consumidores de tecnología esperan que el software funcione, y generalmente lo hace. Pero eso invita a la complacencia y la analfabetización digital: no recordamos el número de teléfono de nadie porque en un smartphone solo tocas el nombre y la llamada se realiza. No llevamos efectivo porque todos aceptan tarjetas.

La vida en el siglo XXI es bastante mágica, hasta que deja de serlo.

Pasajeros de Air Asia hacen cola en los mostradores de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Don Mueang, en Bangkok, Tailandia (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Marcus teme que la sociedad se vuelva aún más vulnerable a medida que dependemos cada vez más de la inteligencia artificial. En X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, escribió: “El mundo necesita mejorar su juego de software masivamente. Debemos invertir en mejorar la fiabilidad y la metodología del software, no en lanzar chatbots a medio cocer. Una industria de IA no regulada es una receta para el desastre”.

La revolución de la IA, que no se mencionó ni una sola vez durante el debate presidencial de junio entre el presidente Biden y el ex presidente Donald Trump, está preparada para hacer que estos sistemas sean aún más interdependientes y opacos, haciendo que la sociedad humana sea más vulnerable de maneras que nadie puede prever completamente.

Un miembro del equipo Mercedes, cuya camiseta lleva el logotipo del patrocinador del equipo Crowdstrike, observa las pantallas de error de Windows antes de los entrenamientos previos al Gran Premio de Hungría de F1 (Foto de Bryn Lennon/Getty Images)

Los líderes políticos han sido lentos en reaccionar a estos cambios, en parte porque pocos de ellos entienden la tecnología. Incluso los tecnólogos no pueden comprender plenamente las complejidades de nuestros sistemas globalmente interconectados.

“Se está volviendo claro que el centro neurálgico de los sistemas de IT del mundo es una caja negra gigante de software interconectado completamente incomprensible para nadie”, dijo Edward Tenner, un estudioso de la tecnología y autor del libro “Why Things Bite Back”, en un correo electrónico el viernes. “Se podría decir incluso que es una caja negra llena de trampas no documentadas”.

Lo ocurrido el viernes trajo a la mente una amenaza que nunca se materializó por completo: Y2K. Hace 25 años, al acercarnos al cambio de siglo, algunos expertos en computación temían que un error de software hiciera que los aviones cayeran del cielo, junto con toda clase de otras calamidades, en el momento en que 1999 se convirtiera en 2000. Gobiernos y empresas privadas gastaron miles de millones de dólares tratando de remediar los problemas informáticos con antelación, y el gran momento llegó con una interrupción mínima.

Pero la cuestión de cuán vulnerables, o resilientes, son las redes de información globales de 2024 no puede responderse fácilmente. Los sistemas son demasiado numerosos, demasiado interconectados, para que alguien tenga una conciencia completa del campo de batalla.

La interrupción tecnológica del viernes sirvió como un recordatorio fugaz de la fragilidad de ese mundo invisible, especialmente para aquellos que intentaban tomar aviones, reservar cirugías o encender computadoras personales que entraron en un modo de fallo misterioso. Todo el día fue tendencia en línea “Pantalla Azul de la Muerte”, el apodo para el mensaje de error que aparece cuando Microsoft Windows deja de operar de manera segura. La Pantalla Azul de la Muerte, descubrieron las personas, ha tomado recientemente un tono más suave y menos alarmante de azul, como si alguien hubiera consultado a un teórico del color.

No pasó desapercibido que CrowdStrike, una empresa que proporciona software para evitar ciberataques, fuera responsable de la interrupción. Tenner, el autor, señala que en la historia de los desastres, las tecnologías destinadas a mejorar la seguridad a menudo han introducido nuevos riesgos.

“Los botes salvavidas y sus refuerzos de cubierta instalados después del Titanic desestabilizaron un barco de excursión en el Lago Michigan, el SS Eastland, en 1915. Más de 840 personas murieron en el puerto de Chicago cuando se volcó durante el embarque”, dijo Tenner.

Brian Klaas, autor de “Fluke: Chance, Chaos, and Why Everything We Do Matters”, escribió en X después de la interrupción tecnológica que “hemos diseñado sistemas sociales extremadamente propensos al riesgo catastrófico porque hemos optimizado al límite, sin margen de maniobra, en sistemas hiperconectados. Una pequeña falla ahora es una enorme”.

Las catástrofes tecnológicas también pueden ser provocadas por causas naturales. En la mente de muchos expertos en seguridad natural está el riesgo de una poderosa tormenta solar que derribe la red eléctrica o dañe satélites cruciales para la comunicación, navegación, predicción del clima y vigilancia militar.

Esos satélites también podrían ser objetivo de un adversario hostil. Funcionarios estadounidenses han expresado preocupación por la posibilidad de que Rusia esté desarrollando la capacidad de desplegar un arma nuclear en el espacio que podría representar una amenaza para nuestros satélites, y potencialmente crear un aumento exponencial de desechos espaciales con consecuencias catastróficas.

Pero la interrupción tecnológica del viernes surgió sin ninguna maquinación geopolítica ni nada tan dramático como una explosión termonuclear. Fue solo el resultado de un mal código, un error, una falla en el sistema.

Margaret O’Mara, historiadora de la Universidad de Washington y autora de “The Code: Silicon Valley and the Remaking of America”, señaló que las tecnologías interconectadas de hoy siguen teniendo seres humanos en la mezcla.

“La economía digital es, a fin de cuentas, humana”, dijo, “compuesta de código y maquinaria diseñados, dirigidos y, en ocasiones, drásticamente perturbados por decisiones e imperfecciones humanas”.

© 2024, The Washington Post