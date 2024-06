¿Título universitario? Sí. ¿Trabajo? Tal vez aún no

Millones de nuevos graduados universitarios están enfrentando disminución en las perspectivas de empleo inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de nuevos graduados universitarios están entrando al mercado laboral justo cuando las perspectivas de empleos de nivel inicial están disminuyendo.

A pesar del sólido mercado laboral, está siendo más difícil para los recién llegados abrirse camino. La contratación se está desacelerando, especialmente para los recientes graduados, con empleadores de trabajos codiciados de cuello blanco reduciendo nuevas publicaciones. Solo el 13 por ciento de los buscadores de empleo de nivel inicial encontraron trabajo en los últimos seis meses, en comparación con un pico del 20 por ciento en 2022, según un análisis de Goldman Sachs de datos del Departamento de Comercio.

“La clase de 2024 puede necesitar prepararse para un viaje un poco difícil este verano”, dijo Becky Frankiewicz, presidenta de América del Norte en la firma de empleo ManpowerGroup. “La gente no está dejando sus trabajos, los empleadores no están despidiendo. Todos se están quedando donde están, y eso es una mala noticia si estás tratando de abrir una puerta.”

Aunque las probabilidades de encontrar un trabajo han mejorado desde los niveles previos a la pandemia para muchos trabajadores, ese no es el caso para los nuevos entrantes. Después de una reciente ola de contrataciones, muchos empleadores están reduciendo las ofertas de trabajo. Incluso cuando contratan, cada vez más buscan trabajadores experimentados que puedan “ser productivos de inmediato”, dijo Frankiewicz.

Como resultado, la tasa de desempleo en EE.UU. para personas de 20 a 24 años ha aumentado drásticamente en el último año, del 6,3 por ciento al 7,9 por ciento en mayo, el mayor aumento anual en 14 años, excluyendo el impacto inicial de la pandemia.

Ese revés es solo el último obstáculo para los 2 millones de personas que se proyecta recibirán títulos de licenciatura este año. Muchos comenzaron la universidad en 2020 iniciando sesión en clases de Zoom desde las habitaciones de su infancia en lugar de mudarse a dormitorios y asistir a aulas. Han perdido la oportunidad de hacer pasantías y tener mentorías en persona, y en muchos casos se están graduando con currículos más delgados que sus predecesores.

Donald Larvadain se graduó de la Universidad Estatal de Nicholls en Thibodaux, La., el mes pasado con un título en ciencias de la salud. Pero el joven de 22 años aún no ha encontrado trabajo, en parte, según él, debido a las interrupciones relacionadas con el covid.

La mayoría de las clases de Larvadain fueron virtuales durante los dos primeros años de universidad, al igual que las horas de oficina de los profesores. Incluso sus pasantías, en las universidades Howard y Stanford, fueron remotas, lo que dificultó establecer relaciones duraderas.

“Mis mentores me dicen, ‘Todo se trata de **conexiones, de a quién conoces,’” dijo. “Y yo solo me siento ahí pensando, ‘Uy. No tuve la experiencia universitaria completa.’”

Solo el 13% de los buscadores de empleo de nivel inicial encontraron trabajo en los últimos seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora él y sus compañeros de clase están buscando trabajo justo cuando el mercado laboral comienza a enfriarse gradualmente. En general, las ofertas de trabajo han disminuido casi un 20% en el último año, y la contratación en los servicios profesionales y empresariales, que incluye trabajos en tecnología, consultoría, finanzas y medios que son populares entre los nuevos graduados, ha disminuido un 12%, según datos federales.

Y aunque durante la mayor parte de la década de 1990 y principios de la de 2000, un título universitario recién obtenido venía con una probabilidad mejor que la habitual de empleo, eso ha cambiado en los últimos años. Los recién graduados de hoy, de 22 a 27 años, tienen una tasa de desempleo del 4,7 por ciento, en marzo, mayor que la de la población en general, según un análisis del Fed de Nueva York.

Priyank Saxena solicitó más de 500 empleos antes de conseguir uno en una firma de tecnología financiera en San Antonio. Recién armado con un MBA de la Universidad de Rice, esperaba ingresar a Big Tech o gestión de proyectos. Pero Saxena seguía fracasando: Incluso una pasantía en Dell Technologies no fue suficiente para abrirle la puerta. Terminó regresando a fintech, donde había trabajado durante seis años antes de la escuela de negocios.

“Conseguí un MBA porque quería probar diferentes cosas, pero eso simplemente no es posible en este momento”, dijo el joven de 31 años. “Los reclutadores no están dispuestos a arriesgarse con un candidato. Quieren experiencia laboral.”

Muchos empleadores están priorizando la contratación “basada en habilidades”, con la esperanza de atraer a un grupo más amplio y diverso de solicitantes. En lugar de centrarse únicamente en títulos universitarios y otros credenciales, ha habido un impulso por evaluar a los candidatos en función de su experiencia previa. Y dada la persistente incertidumbre económica, como la inflación y los costos elevados de endeudamiento, los propietarios de empresas dicen que están siendo particularmente cautelosos sobre a quién contratan.

“En esta economía, necesito a alguien que pueda ponerse manos a la obra”, dijo Elle Phillips, quien espera añadir un tercer empleado a su firma de diseño gráfico en Boise este verano, pero dice que muchos graduados frescos carecen de las habilidades de comunicación y gestión del tiempo adecuadas. “Hay tantas cosas que requieren capacitación en el trabajo, que los chicos simplemente no aprenden en la escuela. Puedo hacer mucho más con alguien que ya ha encontrado su ritmo.”

Los empleadores en todo el país están haciendo cálculos similares, lo que lleva a una división en el mercado laboral: todavía hay trabajos disponibles para trabajadores experimentados, así como para adolescentes que buscan trabajo en campamentos de verano, heladerías y piscinas. La tasa de empleo para personas de 16 a 19 años está en el nivel más alto en más de una década.

Las publicaciones de trabajos en línea para empleos de nivel inicial han aumentado un 3% en lo que va del año, pero tienden a concentrarse en empleos del sector servicios en salones de belleza, gimnasios y establecimientos médicos, dijo Julia Pollak, economista jefe de ZipRecruiter. Las vacantes en tecnología, finanzas, consultoría y otros campos de cuello blanco han disminuido.

La contratación en servicios profesionales y empresariales disminuyó un 12% en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, dicen los economistas, la situación no es tan grave como después de la crisis financiera de 2008, cuando los millennials estaban entrando al mercado laboral. En ese entonces, la tasa de desempleo para los jóvenes adultos, que alcanzó un máximo del 17,2% en abril de 2010, se mantuvo por encima del 10% durante más de seis años. Según algunas estimaciones, tomó aproximadamente una década para que el empleo millennial se recuperara de esos primeros contratiempos.

Esta vez, la economía sólida y la demanda continua probablemente ayudarán a los nuevos graduados a ponerse al día mucho más rápido, dijo Harry Holzer, profesor de la Universidad de Georgetown y ex economista jefe del Departamento de Trabajo. Industrias como la salud, el gobierno y el ocio y la hospitalidad están añadiendo decenas de miles de trabajos cada mes.

“Ha habido una pequeña desaceleración en el mercado laboral y cualquier tipo de desaceleración siempre afecta primero a los recién graduados universitarios”, dijo. “Pero esto no es nada como 2008. Podría tomar seis meses o nueve meses, pero estos graduados encontrarán trabajo.”

Camila Aponte comenzó su búsqueda de empleo en enero, cuatro meses antes de graduarse de la Universidad Estatal de Florida. Entre sus títulos en ciencias políticas y asuntos internacionales, su trabajo como asistente de investigación y su experiencia de pasantía en el Departamento de Transporte de Florida, pensó que tendría una buena oportunidad para un trabajo en periodismo o políticas públicas. Pero hasta ahora no ha encontrado nada.

Aponte recientemente amplió su búsqueda para incluir trabajos en consultoría y campañas. Si no ha encontrado nada para agosto, la joven de 23 años planea mudarse con sus padres.

“Aún no llego al punto de sentirme desesperada”, dijo. “Pero ha sido mucho más difícil de lo que pensé que sería.”

(c) 2024 , The Washington Post