¿Un medicamento para la longevidad? El debate sobre un fármaco usado como antiage en EE.UU.

La rapamicina está aprobado para su uso en personas trasplantadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Para mantenerse saludable hasta la octava década, David Sandler decidió recientemente ir más allá de sus entrenamientos habituales y probar algo experimental: tomar rapamicina, un fármaco no probado pero cada vez más popular para promover la longevidad.

El medicamento ha ganado un gran número de seguidores gracias a investigadores de longevidad y médicos famosos que, citando estudios en animales, sostienen que la rapamicina podría cambiar las reglas del juego en la búsqueda de defenderse de las enfermedades relacionadas con la edad. El fármaco se está generalizando como tratamiento antienvejecimiento, a pesar de que la aprobación regulatoria de la rapamicina es para el tratamiento de pacientes trasplantados. No hay evidencia de que pueda prolongar la vida humana.

Sandler inicialmente descartó la idea de la rapamicina como un medicamento para la longevidad, pero a medida que leyó en línea, decidió que podría tener algo de cierto. “Si fuera más joven, lo esperaría”, dijo Sandler, un contador jubilado de 77 años que vive en el condado de Bergen, Nueva Jersey. “Pero a esta edad, me estoy haciendo parte del experimento”, afirmó.

Los investigadores han descubierto que la rapamicina puede modificar una especie de sistema de comunicación celular que da a las células ciertas direcciones: crecer cuando el cuerpo tiene suficiente alimento y ralentizarse cuando los nutrientes son escasos. El fármaco puede reducir la señal para crecer, lo que hace que las células eliminen la basura acumulada y les permita funcionar de manera más eficiente.

A pesar de los rumores que rodean al medicamento, es poco probable que la Administración de Alimentos y Medicamentos lo apruebe alguna vez para la longevidad. La agencia no considera el envejecimiento como una enfermedad, y el estatus genérico de la rapamicina significa que hay pocos incentivos financieros para realizar costosos ensayos clínicos para probarla en afecciones relacionadas con la edad. Por eso, los médicos y empresarios comercializan cada vez más la rapamicina más allá del alcance de su etiqueta regulatoria, creyendo que un medicamento que potencialmente prolonga la vida se esconde efectivamente a plena vista.

Según una reseña del Washington Post, más de dos docenas de consultorios médicos recetan rapamicina como tratamiento antienvejecimiento, y las empresas de telesalud la están llevando a miles de pacientes en todo el país. Alan Green, médico de Little Neck, Nueva York, dice que ha tratado personalmente a casi 1.500 pacientes con rapamicina desde 2017 y lo ha llamado “el fármaco más importante en la historia de la medicina”.

Sin embargo, la promesa de la rapamicina como fármaco para la longevidad sigue generando división entre los científicos y las personas que influyen en la longevidad.

El entusiasmo por las propiedades antienvejecimiento del fármaco proviene de estudios que han demostrado repetidamente beneficios en animales de múltiples especies, incluidas levaduras, gusanos y ratones. Algunos médicos e investigadores creen que si se toma de forma intermitente y en dosis bajas, la rapamicina puede aumentar la esperanza de vida humana como lo ha hecho en los ensayos con animales. Pero los médicos también advierten que nadie sabe cuál podría ser la dosis óptima para los humanos, y tomar ciertas cantidades de rapamicina puede provocar daños reproductivos y resistencia a la insulina, además de hacer que el cuerpo sea más susceptible a las infecciones.

“Los ratones pueden ser un poco diferentes de los humanos en lo que respecta a la tolerancia a los medicamentos, las enfermedades y las reacciones”, dijo Elena Volpi, profesora y experta en longevidad del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio.

“Creo que es un fármaco que se puede tomar de forma segura en determinadas condiciones, pero tiene un perfil de efectos secundarios suficiente como para que no esté interesado en tomarlo para aumentar la esperanza de vida en este momento”, dijo Andrew Huberman, neurocientífico de un gran número de seguidores en las redes sociales, dijo en un podcast en octubre.

Los médicos advierten que el fármaco no reemplazará la actividad física y la alimentación sana (Imagen ilustrativa Infobae)

Brad Rosen, médico de Los Ángeles, dice que cree que el potencial de la rapamicina es lo suficientemente convincente como para intentarlo. “A los 60 años, no puedo darme el lujo de esperar que se completen estudios que puedan validar los beneficios de un medicamento para la longevidad antes de mi propio declive más pronunciado”, dijo Rosen, quien también recetó el medicamento a unos 250 pacientes. Los prometedores estudios en animales, combinados con la larga historia de la rapamicina como fármaco inmunosupresor, dijo, la convierten en “uno de los pocos agentes en los que asumir un riesgo calculado puede tener absolutamente sentido”.

Una droga de los confines de la tierra

La creciente popularidad de la rapamicina refleja el auge de los medicamentos para la longevidad. Altos Labs, que recaudó 3 mil millones de dólares, tiene como objetivo revertir las enfermedades del envejecimiento mediante el rejuvenecimiento de las células, inspirado en una investigación que ganó el Premio Nobel en 2012. La Fundación Hevolution, con sede en Arabia Saudita, se ha comprometido a gastar hasta mil millones de dólares al año para acelerar la investigación sobre el envejecimiento. Los profesionales de la medicina de la longevidad como Peter Attia han acumulado un gran número de seguidores en las redes sociales y han despertado entusiasmo sobre la rapamicina.

La rapamicina fue recolectada por una expedición científica en la década de 1960 del suelo de la Isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, uno de los lugares habitados más remotos del planeta. La FDA lo aprobó en 1999 para ayudar a los pacientes trasplantados a tolerar sus nuevos órganos. Pero los científicos siguieron explorando cómo funcionaba el fármaco y, en última instancia, provocaron un gran revuelo en el campo de la medicina de la longevidad.

“Fue asombroso”, escribe Attia en su libro más vendido, “Outlive: The Science and Art of Longevity”. “Esta molécula exótica, que se encuentra sólo en un trozo de tierra aislado en medio del océano, actúa casi como un interruptor que inhibe un mecanismo celular muy específico que existe en casi todo lo que vive”. Añadió que “este hecho todavía me sorprende cada vez que pienso en ello”.

Un estudio explosivo realizado en 2009 encontró que la rapamicina prolongó la vida de ratones ancianos hasta en un 14 por ciento, la primera vez que se demostró que un fármaco ayuda a un mamífero a vivir más tiempo. Luego, en 2014, los investigadores tuvieron una revelación: los adultos mayores que tomaban un fármaco similar a la rapamicina tuvieron una respuesta más sólida a la vacuna contra la gripe, lo que acabó con la idea generalizada de que la rapamicina debilitaba el sistema inmunológico.

Estudios mostraron que la rapamicina extendió la vida de ratones ancianos (Imagen ilustrativa Infobae)

Una década después, la dosis baja e intermitente utilizada en el estudio de 2014 sigue siendo el estándar para las personas que toman rapamicina para prolongar su longevidad.

En una encuesta reciente de 333 personas que usaron rapamicina de forma no autorizada, los investigadores encontraron que, en general, informaron una mejor calidad de vida desde que comenzaron a tomar el medicamento. En comparación con una cohorte que no tomó el medicamento, el único efecto secundario entre los usuarios de rapamicina que fue estadísticamente diferente fueron las llagas en la boca.

“Yo diría que la rapamicina es el mejor medicamento de longevidad que tenemos actualmente”, dijo Matt Kaeberlein, profesor de la Universidad de Washington que ha investigado la rapamicina durante dos décadas y está estudiando sus efectos antienvejecimiento en perros. . En su propia experiencia, atribuyó a las propiedades antiinflamatorias de la rapamicina la curación de su persistente dolor de hombro.

Tomando rapamicina de forma convencional

Joan Mannick es consciente de lo que ella llama “una fiebre del oro” en la medicina de la longevidad. Como investigadora que dirigió el estudio de 2014, no comprende exactamente cómo su trabajo se ha convertido en la base para la dosificación de rapamicina en las personas.

“Aún no sé cuál es la dosis correcta, cuál es la duración adecuada, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios”, dijo Mannick. Ahora directora ejecutiva de Tornado Therapeutics, su objetivo es desarrollar un compuesto similar a la rapamicina que podría ser aún más eficaz y patentable. “Creo que podremos llegar allí, pero aún no hemos llegado a ese punto”.

Tanto quienes están a favor de su uso como en contra admiten que es necesario hacer más estudios para mostrar si puede ser eficaz en humanos (H.Bilbao - Europa Press)

Otros no están dispuestos a esperar. “Obtenga rapamicina en línea”, anuncia en Google AgelessRx, una empresa de telesalud centrada en la longevidad. Healthspan, un servicio de telesalud cuya oferta principal es la rapamicina, la comercializa principalmente para la longevidad pero también para uso cosmético, promocionando “la única crema para la piel científicamente probada que revierte el envejecimiento de la piel a nivel molecular”. El martes, la compañía anunció un nuevo producto con rapamicina para estimular el crecimiento del cabello.

Daniel Tawfik lanzó Healthspan, un término que se refiere a la parte de la vida en la que las personas están sanas, en 2022 después de intentar ayudar a su esposa a combatir el cáncer y observar un “abismo entre lo que está sucediendo en la comunidad de investigación y el mundo clínico”. Tawfik dijo que más de 2.000 pacientes se han suscrito a su servicio de rapamicina, que incluye el medicamento y pruebas periódicas (Healthspan no prescribe el medicamento a entre el 15 y el 20 por ciento de los posibles pacientes, dijo).

Para la dosificación de longevidad, Healthspan se basa en estudios dirigidos por Mannick, así como en investigaciones en perros. Para su crema para la piel, Tawfik citó un pequeño estudio realizado por investigadores de la Universidad de Drexel y un gel similar a la rapamicina aprobado por la FDA en 2022 para tratar tumores faciales benignos. Para el tratamiento capilar, la empresa destacó un estudio de 2019 en ratones.

El compuesto ha sido usado también en artículos cosméticos (Imagen ilustrativa Infobae)

“El potencial de que los pacientes puedan prolongar su salud y calidad de vida a medida que envejecen es enorme”, dijo Tawfik, y agregó que la experiencia de su empresa “muestra que la rapamicina se puede prescribir de forma segura” con pocos efectos secundarios.

Attia, que tiene una práctica médica centrada en ayudar a las personas a vivir más tiempo y de forma más saludable, dedica un capítulo de su libro de 2023 a la rapamicina y ha dicho que él mismo toma el medicamento. Con más de 600.000 suscriptores en su canal de YouTube, Attia se ha convertido en una de las voces más influyentes en la medicina de la longevidad, y muchos médicos dicen que los pacientes aprenden de él sobre la rapamicina.

Bryan Johnson, que fundó y vendió la empresa de pagos móviles Braintree, también se ha convertido en un usuario destacado de rapamicina en su proyecto actual: desarrollar un protocolo para revertir el proceso de envejecimiento.

Después de que su equipo examinó la literatura científica sobre lo que puede mejorar la longevidad y clasificó varias estrategias, Johnson dijo que la rapamicina, en combinación con el medicamento para la diabetes metformina, “es el décimo mejor desempeño de todos los tiempos”. Johnson —cuyos vídeos de su extenso régimen han sido vistos millones de veces— ve su exploración de la longevidad a gran escala histórica, como Magallanes dando la vuelta al mundo. Está ajustando activamente su dosis de rapamicina. “No creo que tengamos observaciones concluyentes todavía”, dijo.

Eric Verdin, director ejecutivo del Instituto Buck sobre el Envejecimiento, dice que hay argumentos sólidos a favor de la rapamicina como medicamento antienvejecimiento, pero se apresura a agregar: “No deberíamos, como campo, recomendar su uso en personas”. Él y muchos otros médicos dicen que la rapamicina no sustituye al ejercicio ni a una dieta saludable. “La gente que lo sigue, lo utiliza como sustituto de un estilo de vida saludable, es un puente demasiado lejos para mí”, dijo Verdin. Luego hizo una revelación: toma rapamicina. “Estoy haciendo todo lo que puedo para tratar de maximizar mi longevidad”, dijo Verdin, de 66 años. Respecto a la rapamicina, dijo, “no he sentido ninguna diferencia en un sentido u otro”.

(c) 2024 , The Washington Post