8 prácticas de mindfulness para celebrar durante la fiesta judía de Janucá

Durante el festival de luces, la festividad judía de Janucá fomenta la reflexión consciente y personal

En todo el mundo, las familias están celebrando Janucá, un festival de luces de ocho días marcado por el encendido nocturno de una menorá, oraciones y comidas festivas.

Incluso para aquellos que no celebran, la festividad puede inspirar momentos de reflexión sobre la salud y el bienestar, dijo Jason Klein, rabino y capellán asociado de la comunidad judía de la Universidad de Brown. La festividad, dijo, es inherentemente consciente.

“Las velas de Janucá deben ser vistas por sí mismas; no vamos a tomar una menorá y caminar por la casa para ver a través de su luz”, dijo. “Vamos a hacer una pausa. Encendemos las velas para recordar los milagros y las maravillas”.

Moishe Steigmann, también conocido como The Mindful Rabbi y fundador y director de Own Your Judaism , está de acuerdo en que Janucá ofrece oportunidades ilimitadas para la atención plena. Encender velas, ya sea una menorá u otra vela, es una oportunidad para reflexionar tranquilamente sin importar tu religión.

“La belleza y la maravilla de las llamas de las velas de Janucá realmente nos ayudan a recordarnos a cada uno de nosotros la luz que tenemos dentro de nosotros mismos y cómo podemos usarla para ayudar, inspirar y activar las vidas de otras personas”. Steigmann sugiere tomarse entre 10 segundos y 10 minutos para mirar la llama de una vela. Déjate hipnotizar. “¿Qué activa eso? ¿Qué ilumina eso en ti? él dijo. “¿Cómo puedes transferir este calor, esta energía del fuego y llevar tu energía al mundo?”

La historia de Janucá resalta el potencial de lo imposible y la luz en medio de la oscuridad (Nicolás Stulberg)

Klein dijo que ve una fuerte conexión entre la historia de Janucá y los diversos ámbitos del bienestar personal. La festividad marca la nueva dedicación del Templo en Jerusalén en el siglo II a.C. Según la tradición, los judíos encontraron en el templo sólo una pequeña lámpara que contenía aceite para una noche, pero milagrosamente duró ocho noches.

Klein escribió recientemente para el sitio web RitualWell sobre la oportunidad que presenta Janucá para una reflexión consciente. Dijo que aconseja a sus estudiantes y a otras personas que utilicen los ocho días para reflexionar sobre lo que se conoce como las ocho dimensiones de la salud: emocional, ambiental, intelectual, financiera, laboral, física, social y espiritual.

Aquí hay algunas preguntas que, según Klein, puede hacerse para comenzar.

Emocional: el amor ancla la festividad y muchas tradiciones judías. Pregúntese: ¿Estoy dando amor de una manera satisfactoria? ¿Recibo el apoyo que necesito de mi familia, amigos, terapeuta u otras personas?

Medio ambiente: la menorá en el centro de la tradición navideña es en sí misma un recordatorio de la conservación, señaló Klein. “Parte de lo que me encanta de la historia de Janucá es que el Talmud nos dice que un poquito de algo puede ser de gran ayuda. Creo que para mí esto a veces significa: ¿cuánto tamaño necesitamos para vivir? ¿Cuál es nuestra huella? ¿Existen otras formas de vivir a lo grande que no consistan en ocupar más espacio del que necesitamos?

Intelectual: “Cuando estás conversando con alguien y te sientes incómodo, ¿puedes obligarte a hacer una pregunta más?” Dijo Klein. “Cada interacción que tenemos con alguien, cada conversación es una oportunidad para experimentar más verdad”.

Exista una conexión entre Janucá y el bienestar personal que puede realizarse a través de prácticas de atención consciente (Imagen ilustrativa Infobae)

Financiero: Utilice las vacaciones para pensar en su salud financiera. ¿Está satisfecho con cómo gasta y ahorra? ¿Estás apoyando causas en las que crees? ¿Los gastos de su familia reflejan sus valores?

Trabajo: ¿Estás encontrando un propósito en tu trabajo diario? Pregúntese: ¿Cuándo vivo para trabajar? ¿Cuándo trabajo para vivir?

Físico: ¿Tu cuerpo está realmente nutrido? ¿Sientes vergüenza y falta de poder sobre tu cuerpo? ¿Ofrecen apoyo para la positividad corporal para todo tipo de cuerpos?

Social: piensa en las personas con las que pasas tiempo. ¿Estás cuidando tus relaciones? ¿Las personas en tu vida te brindan el apoyo que necesitas?

La festividad judía se asocia con reflexiones que abarcan desde la salud financiera hasta la nutrición física, afirma el rabino Klein (Imagen ilustrativa Infobae)

Espiritual: ¿Hay alguna práctica espiritual que hayas querido explorar? Si has estado pensando en el estudio de la oración, la meditación, la atención plena o alguna otra forma de reflexión personal, ¿cómo puedes dar el siguiente paso para explorarlo?

Klein dijo que aconseja a sus alumnos que piensen en una de estas áreas cada noche de Janucá o que elijan algunas para reflexionar durante el transcurso de las vacaciones. En esta festividad, con los trágicos acontecimientos en Israel y Gaza, las lecciones de Janucá son particularmente relevantes, dijo.

“Para mí, esta idea de luz en medio de la oscuridad puede ser un cliché, pero nunca pasa de moda”, dijo. La historia del pequeño frasco de aceite “y todo su potencial nos recuerda lo que es posible”.

* Tara Parker-Pope es editora de Bienestar y Bienestar de The Washington Post. Antes de unirse a The Post, fue la editora fundadora de “Well” en el New York Times y columnista de salud para el Wall Street Journal