No todo lo que tocan las grandes tecnológicas se convierte en oro

Las grandes tecnológicas a menudo mantienen productos impopulares durante años. (Google/Apple)

Dentro de unas semanas, Google lanzará nuevas versiones de su smartphone de ocho años que probablemente pocos comprarán. Al parecer, Apple está preocupada por el dinero que gasta en Apple TV Plus, el servicio de vídeo en línea de la empresa que tiene menos audiencia en los televisores de Estados Unidos que PBS, Xumo y Vudu, según la empresa de análisis de medios Comscore. Si se pregunta qué son Xumo o Vudu, ya me entiende.

Los ejecutivos de Amazon han tratado de justificar ante sus jefes los populares, pero deficitarios dispositivos domésticos con Alexa y pronto ofrecerán una versión de pago de inteligencia artificial del asistente de voz para tratar de generar más efectivo, según informan el Wall Street Journal y The Washington Post. (El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es el propietario del segundo).

Resulta reconfortante, en cierto modo, que las poderosas empresas tecnológicas estadounidenses puedan tambalearse durante años con productos impopulares o poco rentables, y a veces ambas cosas.

Las empresas tienen otros productos de gran éxito, por lo que unos cuantos fracasos no les perjudican. Pero los problemas de unos pocos productos de alto perfil son emblemáticos de cómo estas empresas no siempre tienen en cuenta lo que usted quiere.

Una explicación es que los genios de la tecnología no siempre son tan genios como nosotros (o ellos) creemos. Este contexto puede ayudar a explicar por qué los productos de las grandes tecnológicas a veces resultan frustrantes, como los poco útiles resultados de búsqueda de Google o las descuidadas cuentas de Instagram.

Apple TV Plus tiene menos audiencia en EE. UU. que PBS y Vudu, según Comscore. (REUTERS/Dado Ruvic)

¿Deberían existir estos productos?

Si tuvieras un puesto de limonada con ventas insignificantes, probablemente no lo mantendrías durante ocho años. Pero Google lo ha hecho.

Solo 5,5 millones de sus smartphones Pixel se vendieron el año pasado en Estados Unidos. Eso fue alrededor del 4 por ciento de las ventas totales de teléfonos inteligentes en el país, según estimaciones de la firma de investigación IDC. Apple vendió 12 veces ese número de iPhones.

En el lado positivo, dijo el director senior de investigación de IDC, Nabila Popal, las ventas de Pixel son mejores si se mira solo la categoría de teléfonos de mayor precio. Pixel es popular en Japón, lo que da a Google un lienzo para mostrar sus características más recientes, como la edición de fotos impulsada por IA, que puede extenderse más tarde a otros tipos de teléfonos.

También es saludable que los vendedores dominantes de teléfonos inteligentes de Estados Unidos, Apple y Samsung, tengan más competencia por su negocio. Tengo un teléfono Pixel y me gusta.

Pero parece que la gente está enviando un fuerte mensaje de que no quieren el Pixel al no comprarlo, y Google no está escuchando.

Google declinó hacer comentarios. Se podría decir lo mismo de los dispositivos de streaming Apple TV y Apple TV Plus.

La audiencia es tan baja para el servicio de video de cinco años que no se registra en las clasificaciones de Nielsen sobre los hábitos de transmisión de TV de los estadounidenses. Entre las formas en que los estadounidenses se conectan a los servicios de streaming en los televisores, los dispositivos Apple TV están bastante lejos en la clasificación con los dispositivos Chromecast de Google, según estimaciones de la empresa de investigación eMarketer.

Apple no respondió a una solicitud de comentarios.

No hay mucho daño directo para usted si relativamente pocas personas usan los productos de entretenimiento de Apple o compran un teléfono Pixel.

Una pregunta, sin embargo, es lo que usted podría estar perdiendo cuando el dinero en efectivo y la atención de las empresas son robados por sus productos poco utilizados. (Una idea posiblemente terrible: ¿Qué pasaría si en lugar de Apple TV, la compañía hiciera una impresora que la gente no odiara?).

Las ventas de Pixel son mejores en Japón y en la categoría de teléfonos de mayor precio. (REUTERS/Caitlin Ochs)

La persistencia es una virtud, excepto cuando no lo es

A los ejecutivos tecnológicos les encanta señalar ejemplos de sus productos e ideas que fracasaron durante años, hasta que se convirtieron en espectaculares triunfadores.

Hace décadas se predijo que Amazon moriría porque era un mal negocio. La historia de Meta está plagada de funciones, como Stories para Instagram y Facebook, de las que la gente se burló hasta que prendieron.

La paciencia de las grandes compañías tecnológicas para seguir intentándolo hasta que ambos aman un producto y es financieramente sostenible puede ser útil para ti.

Amazon ha invertido dinero durante una década en Alexa y la línea de dispositivos domésticos activados por voz de la compañía, como los altavoces Echo. A muchas personas les encantan esos productos, los utilizan para reproducir música, programar temporizadores, consultar el tiempo o divertir a sus hijos.

Sin embargo, poco de ese entusiasmo se ha traducido en compras en Amazon u otras actividades rentables para la empresa. La división de gadgets de la compañía ha perdido mucho dinero, según The Wall Street Journal.

Esa es una de las razones por las que Amazon planea empezar a vender una versión remodelada de Alexa basada en una nueva forma de IA. Algunos empleados de la empresa que trabajaron en el proyecto se preocupan de que pocas personas paguen, han dicho Reuters, el Journal y Business Insider.

En un comunicado, Amazon dijo que cree que la remodelada Alexa es una oportunidad para «proporcionar una asistencia aún más proactiva, personal y de confianza en los más de 500 millones de dispositivos habilitados para Alexa que ya están en los hogares de todo el mundo.»

Las luchas de Apple en entretenimiento, Google en smartphones y Alexa demuestran por qué algunos productos de las grandes tecnológicas pueden cojear durante años.

Muchas empresas y personas de éxito confían en que la popularidad y los beneficios acabarán llegando para sus productos actualmente poco queridos. Puede que tengan razón, o puede que no sepan escuchar lo que les dicen sus clientes.

(*) The Washington Post