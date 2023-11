Un proyecto de siembra con drones busca restaurar tierras áridas en el Pacífico

Drones ayudan a restaurar bosques erosionados en la isla de Guam (Henri Oftana/The Washington Post)

Las hélices del drone se pusieron en marcha, se desdibujaron al ganar velocidad y llenaron el aire de un zumbido mecánico. En cuestión de segundos, el enorme aparato con forma de insecto se elevaba por encima de una extensión de tierra arcillosa roja, una de las muchas que se extienden como cicatrices por las onduladas colinas del sur de la isla.

Mientras el operador maniobraba la máquina por el cielo con un mando de mano, decenas de pequeñas bolas de color tierra salían de una tolva situada en la parte inferior del drone y llovían sobre el paisaje. Cada terrón, del tamaño de una moneda de diez centavos o de 25 centavos, estaba repleto de semillas.

Investigadores y ejércitos de voluntarios han intentado restaurar los exuberantes paisajes históricos de la isla del Pacífico. Sin la vegetación original, el suelo expuesto se erosiona con las fuertes lluvias, enrojeciendo los ríos y arroyos con sedimentos que pueden contaminar las fuentes de agua potable y asfixiar los arrecifes de coral río abajo.

Pero llegar a algunas de las zonas erosionadas puede llevar varias horas de caminata. Entretanto, con el cambio climático, la isla está siendo azotada por tormentas más extremas, como el supertifón Mawar en mayo de 2023, uno de los peores eventos de este tipo que han azotado la isla en décadas.

Los drones esparcen semillas en áreas difíciles de alcanzar, buscando acelerar la reforestación (Henri Oftana/The Washington Post)

“Hemos estado plantando miles y miles de árboles”, dijo Austin Shelton, que supervisa un proyecto llamado Restauración de cuencas hidrográficas en Guam (GROW). “Sigue siendo como poner una tirita en un agujero de la alcachofa de la ducha”.

Espera que los drones ayuden a su equipo

Desde el oeste de Estados Unidos hasta Australia, los administradores de tierras están empezando a desplegar drones para lanzar semillas sobre zonas devastadas por incendios forestales e inundaciones, o dejadas estériles por la tala y otras actividades humanas. Según el Instituto de Recursos Mundiales, en 2022 el planeta perdió 4,1 millones de hectáreas de bosque primario tropical, lo que equivale a 11 campos de fútbol por minuto.

Aunque es probable que la siembra aérea no sustituya a otros métodos de reforestación, algunos expertos afirman que esta tecnología podría mejorar el acceso a terrenos montañosos y dispersar rápidamente muchas más semillas que la siembra manual. Una empresa, por ejemplo, afirma que sus drones pueden sembrar hasta 60 hectáreas al día.

Por la diversidad de su terreno, Guam podría ser un lugar ideal para probar lo prometedor de este método.

“Nos ocuparemos de Guam”, afirma Shelton, director del Centro de Sostenibilidad Insular y Sea Grant de la Universidad de Guam. “Luego, cuando tengamos la tecnología lista, podremos compartirla con todos nuestros vecinos isleños que tengan problemas de cuencas similares a los nuestros”.

El cambio climático incrementa la urgencia por restaurar áreas erosionadas de la isla (Henri Oftana/The Washington Post)

Una batalla cuesta arriba

Cuando Teddy Lee Concepcion se unió al equipo del proyecto GROW en 2019, sabía que el trabajo no iba a ser sencillo. Grandes extensiones de tierras antaño voraces en el sur de Guam han sido devastadas por incendios provocados, malas prácticas urbanísticas y vehículos todoterreno, así como por ungulados invasores que forrajean y arrancan a través del paisaje.

Los incendios, provocados en la mayoría de los casos por cazadores furtivos de ciervos para despejar la vegetación y facilitar el avistamiento de sus presas, son los que más daño han hecho, afirman Concepción y otros.

“Los incendios forestales no son naturales en nuestro ecosistema y las plantas de Guam no están acostumbradas a ellos, por lo que la batalla se hace cuesta arriba”, explica. “Las plantas que perdemos durante un incendio no saben cómo volver”.

Muchos residentes de los pueblos del sur de Guam han experimentado los efectos de la tierra despojada. Sin vegetación que ayude a mantener el suelo en su lugar cuando llueve, los sedimentos se arrastran río abajo y pueden interrumpir las operaciones en una de las principales plantas de tratamiento de agua del sur de la isla. La turbidez ha provocado cortes, dejando a la gente temporalmente sin agua y aumentando los costes de mantenimiento de la calidad del líquido.

Los esfuerzos de reforestación se intensifican en respuesta a fuertes tormentas e incendios provocados por el cambio climático y las actividades humanas (Foto: Amazon)

Hacer frente a la erosión en las zonas altas puede ayudar a “garantizar la calidad del agua y no sólo la cantidad”, dijo Evangeline Lujan, analista principal de regulación de la Autoridad de Obras Hidráulicas de Guam y presidenta de la Comisión de Resiliencia al Cambio Climático de Guam. “No queremos tener siempre tierra en nuestros ríos”.

Aunque el objetivo es restaurar todas las cuencas hidrográficas de la isla, los investigadores se han centrado hasta ahora en un área de unas 10 hectáreas dentro de la cuenca del río Ugum, que abarca unas 2023 hectáreas de tierra.

En los últimos años, voluntarios y personal de la universidad han plantado más de 14.500 árboles y plantas autóctonas y no autóctonas, la mayoría a mano. Pero este método de reforestación suele ser laborioso.

Primero hay que preparar la zona de plantación: los miembros del equipo suben y bajan por colinas de tierra roja, abriéndose paso a través de focos de densa vegetación, para cavar agujeros utilizando una barra de metal pesado con una punta puntiaguda o una barrena conectada a un taladro manual. Después, durante la plantación, el personal y los voluntarios transportan bandejas de plantas jóvenes a la zona y dejan caer los plantones en los agujeros previamente cavados.

El desafiante terreno de Guam es un campo de pruebas ideal para los avances en la reforestación aérea (Henri Oftana/The Washington Post)

“Caminas por toda la zona y te das cuenta de que no es tan fácil plantar ocho hectáreas en un terreno como éste”, explica Concepción.

Siembra con drones

Por ahora, el equipo GROW utiliza principalmente un drone para sus experimentos de siembra, con la esperanza de ampliar el programa para incluir toda una flota de dispositivos de siembra.

“Todavía estamos trabajando en cómo hacerlo bien”, afirma Anthony Ritter, estudiante de máster de la Universidad de Guam que dirige la investigación de siembra con drones. “Parece que basta con dejar caer algunas semillas, ¿no? Y se puede hacer. Pero conseguir que germinen y vivan más de un año es la clave”.

Los miembros del equipo están trabajando para identificar las mejores plantas y la mejor composición de las bolas de semillas para reforestar. Ahora saben, por ejemplo, que las acacias, aunque no son autóctonas de Guam, son ideales para replantar en malas tierras porque las bacterias fijadoras de nitrógeno de sus raíces permiten a los árboles crecer en suelos degradados.

Los investigadores también construyeron una máquina -un tambor de plástico giratorio accionado por un motor de aire acondicionado- que puede acelerar el proceso de fabricación de bolas de semillas, una combinación de semillas, musgo de turba y tierra arcillosa roja del lugar de restauración.

El proyecto llamado GROW emplea drones para sembrar semillas en las tierras erosionadas de la isla de Guam (Henri Oftana/The Washington Post)

El trabajo no siempre ha ido sobre ruedas

Durante un vuelo de demostración este año, el drone, un modelo antiguo diseñado para esparcir fertilizante y readaptado para dispersar bolas de semillas, funcionó mal y se estrelló a los pocos minutos de despegar.

“Intentamos conseguir drones más inteligentes”, afirma Ritter. “Si de lo que se trata es de ampliarlo para que podamos tener varios drones volando a la vez, tienen que ser más inteligentes”.

Aun así, los miembros del equipo dicen que están viendo progresos. En algunas partes de la zona, las acacias plantadas por el equipo han crecido hasta convertirse en densas arboledas que han transformado el paisaje, antes estéril.

“Se puede caminar por debajo en lugar de por encima”, afirma Ritter. “Lo que realmente me emociona es cuando el suelo está cubierto. Entonces, estamos haciendo nuestro trabajo”.

Los drones contribuyen a luchar contra la pérdida mundial de bosques primarios tropicales, que llegó a 4,1 millones de hectáreas en 2022 (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El lugar también cuenta con varias especies de plantas autóctonas. Árboles juveniles de da’ok, con sus racimos de hojas de color verde oscuro y aspecto de pala de cera, salpican las zonas cubiertas de hierba. Cerca crecen hibiscos jóvenes y plantas de noni.

Mientras Concepción paseaba por una zona replantada con la familiaridad de quien pasea por el jardín de su casa, observó las docenas de acacias jóvenes que sobresalían del suelo de arcilla roja.

“Con suerte, en los próximos dos años estaremos paseando por la sombra”, dijo.

(c) 2023, The Washington Post